Resumen: Accidente de camioneta de seguridad en la terminal de carga de El Dorado provocó fuga de gas y cierre vial en la carrera 104 de Bogotá.

Emergencia en El Dorado: Camioneta chocó contra muro y provocó fuga de gas en terminal de carga

Una emergencia de considerables proporciones se registró en la mañana de este miércoles 25 de marzo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en la localidad de Fontibón.

Una camioneta perteneciente a una empresa de seguridad privada perdió el control e impactó violentamente contra una estructura y varios ductos de gas en la terminal de carga de la terminal aérea.

El fuerte choque provocó una ruptura inmediata en la tubería, desatando una fuga de gas natural que obligó a las autoridades a activar protocolos de seguridad de alto nivel y a evacuar de manera preventiva al personal que se encontraba en las bodegas y oficinas cercanas al puente aéreo.

Ante el riesgo inminente de una explosión o intoxicación masiva, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, junto con unidades de la Policía de Tránsito y equipos de la Secretaría de Movilidad, acordonaron el sector de la avenida El Dorado con carrera 104.

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El flujo vehicular sobre esta importante arteria fue suspendido temporalmente para facilitar el ingreso de las cuadrillas de la empresa prestadora del servicio de gas, quienes trabajaron bajo extrema precaución para sellar la fuga y asegurar la infraestructura afectada.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas de gravedad, aunque el conductor del vehículo de seguridad fue valorado en el sitio por personal paramédico debido al impacto.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar si el siniestro fue producto de una falla mecánica o de una imprudencia al volante por parte del operario de seguridad.

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