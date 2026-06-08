¡Lo pillaron con el morral lleno! Cayó reincidente señalado de robar autopartes en Bogotá

Resumen: La Policía de Bogotá capturó en flagrancia a un hombre señalado de hurtar autopartes en Teusaquillo. Tras una alerta ciudadana, los uniformados lo interceptaron y le encontraron varias piezas de vehículos, entre ellas una rejilla de faro avaluada en $1,5 millones. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades y tendría antecedentes por el mismo delito.

La rápida reacción de uniformados de la Policía de Bogotá permitió la captura en flagrancia de un hombre señalado de participar en el hurto de autopartes en la localidad de Teusaquillo. Durante el procedimiento fueron recuperados varios elementos que, al parecer, habían sido sustraídos de vehículos estacionados en vía pública.

Los hechos ocurrieron en el sector de San Luis, donde un ciudadano alertó a las autoridades a través de la Línea de Emergencias 123 sobre la presencia de una persona sospechosa cerca de su automóvil. Según la información entregada por la víctima, el individuo aparentemente estaba manipulando el vehículo.

Al notar que había sido observado, el presunto responsable abandonó el lugar e intentó huir. Posteriormente, el propietario del automotor verificó el estado de su vehículo y confirmó que le habían hurtado uno de sus accesorios.

Rápida reacción permitió la captura

Tras recibir el reporte, una patrulla de vigilancia inició la búsqueda del sospechoso y logró interceptarlo poco tiempo después. Durante el procedimiento de registro realizado por los uniformados, fueron hallados varios elementos que transportaba en un morral.

Esto le podría interesar: ¡Con las manos en la masa! Cayó hombre con más de 200 dosis de droga en pagadiario de Bogotá

Entre los objetos encontrados se encontraba la rejilla de un faro de vehículo, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 1.500.000 pesos. Además, las autoridades encontraron varios retrovisores y otras autopartes cuya procedencia es materia de verificación.

De acuerdo con la Policía, el capturado tiene 35 años y fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de hurto. Las investigaciones permitirán determinar su posible responsabilidad en este y otros hechos similares registrados en la ciudad.

Autoridades reiteran el llamado a denunciar

Las autoridades también indicaron que el hombre presenta antecedentes relacionados con el mismo delito, por lo que sería presuntamente reincidente en conductas asociadas al hurto de autopartes.

Este tipo de delitos continúa siendo una de las principales preocupaciones para propietarios de vehículos en diferentes sectores de Bogotá, razón por la cual la Policía reiteró la importancia de reportar de manera inmediata cualquier situación sospechosa que pueda afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Finalmente, la institución recordó a la ciudadanía que la denuncia oportuna a través de la Línea de Emergencias 123 resulta fundamental para facilitar la reacción de las patrullas, fortalecer los procesos investigativos y contribuir a la identificación y judicialización de quienes participan en actividades delictivas.