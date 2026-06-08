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Resumen: Un hombre fue capturado durante un operativo en un pagadiario del sector de Santa Fe, en Bogotá, donde las autoridades hallaron más de 200 dosis de estupefacientes y tabletas de uso controlado. La intervención también permitió recuperar una bicicleta robada y detectar a 18 extranjeros en condición migratoria irregular.

¡Con las manos en la masa! Cayó hombre con más de 200 dosis de droga en pagadiario de Bogotá

Las autoridades capturaron a un hombre señalado de tener en su poder más de 200 dosis de estupefacientes durante un operativo realizado en un pagadiario del sector de Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

La detención se produjo en medio de una intervención conjunta liderada por la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Seguridad y Migración Colombia, que adelantaron acciones de control en establecimientos de alojamiento temporal de esta zona de la capital con el objetivo de combatir delitos como el microtráfico, el homicidio y la extorsión.

Más de 200 dosis y medicamento controlado

Durante las labores de inspección, los uniformados realizaron registros en habitaciones y áreas comunes de un pagadiario que, según las autoridades, funcionaba sin razón social. En el lugar fueron halladas 205 dosis de diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, bazuco y cocaína.

Además de la droga, los funcionarios encontraron 30 tabletas de Rivotril, un medicamento de uso controlado que suele ser objeto de comercialización ilegal en algunos entornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

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Tras el hallazgo, el hombre fue capturado en flagrancia y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Controles migratorios y recuperación de una bicicleta

La intervención también dejó otros resultados operativos. En total fueron registradas 70 personas y se realizaron inspecciones a cuatro establecimientos del sector. Asimismo, los controles adelantados por Migración Colombia permitieron identificar a 18 ciudadanos extranjeros que se encontraban en condición migratoria irregular.

Durante las verificaciones efectuadas en los inmuebles inspeccionados, las autoridades también recuperaron una bicicleta que había sido reportada como hurtada y que se encontraba dentro de uno de los pagadiarios intervenidos.

Las acciones hacen parte de la estrategia que las autoridades vienen desarrollando en sectores priorizados del centro de Bogotá para contrarrestar actividades relacionadas con el microtráfico y otras conductas delictivas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose en diferentes puntos de la ciudad con el fin de identificar estructuras dedicadas a actividades ilícitas y recuperar espacios que estarían siendo utilizados para la comisión de delitos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la Línea de Emergencias 123.