Resumen: Estas garantías hacen parte de las obligaciones establecidas en el acta de uso, que contempla el cuidado y mantenimiento de los escenarios en óptimas condiciones y su entrega individualizada en el mismo estado en que fueron recibidos.

¡Hay pólizas! Alcaldía de Medellín da parte de tranquilidad por concierto de música electrónica en el Atanasio

Durante el montaje y desarrollo de un concierto de música electrónica en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, la Alcaldía de Medellín implementa medidas de protección, seguimiento y control para preservar la infraestructura deportiva y garantizar que esta sea entregada nuevamente a los deportistas.

Ante la realización de este tipo de eventos, el Distrito acompaña de manera permanente cada etapa del proceso, desde la entrega de los espacios a los organizadores hasta el desmontaje, la restitución de los mismos y la verificación de sus condiciones.

Este seguimiento permite verificar el ingreso de personal y materiales, las actividades de montaje y adecuación, así como la instalación de pisos, estructuras y demás elementos de protección que requiere cada espacio deportivo. A estas medidas se suman garantías específicas para la protección y restitución de la infraestructura.

Para el Coliseo de Balonmano, los módulos comerciales, el Coliseo de Voleibol Yesid Santos y la pista de atletismo, se exigieron pólizas de cumplimiento y garantía de la infraestructura por un valor equivalente al costo de reposición de cada escenario.

Para los demás espacios entregados, se exigió póliza de responsabilidad civil extracontractual. En el caso del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, se cuenta con una póliza de responsabilidad civil extracontractual y otra de cumplimiento y restitución de infraestructura, con amparos para la adecuación, restitución y reconstrucción integral.

Estas garantías hacen parte de las obligaciones establecidas en el acta de uso, que contempla el cuidado y mantenimiento de los escenarios en óptimas condiciones y su entrega individualizada en el mismo estado en que fueron recibidos.

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Cierres por el evento

La realización de estos eventos implica ajustes temporales en algunos de los escenarios deportivos, que contemplan cierres, retiros de elementos y adecuaciones. Estas intervenciones cuentan con una programación definida para garantizar la posterior entrega y habilitación de los espacios.

El cierre total del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque será el 4 de octubre, con entrega parcial el 14 y total el 18 de octubre, así como intervenciones en los estadios de Béisbol Luis Alberto Villegas y Marte 1, con entregas previstas para el 16 de octubre.

También se contemplan ajustes en los coliseos Yesid Santos, Guillermo Gaviria Correa e Iván de Bedout, con cierres entre el 4 de octubre y entregas previstas entre el 13 y el 16 de ese mismo mes. De igual manera, habrá intervenciones en el Parque del Ajedrez, el Coliseo de Balonmano Jorge Valderrama y la Cancha de fútbol de salón, con entregas programadas entre el 14 y el 18 de octubre.

La programación podrá contemplar habilitaciones parciales de acuerdo con las condiciones de cada escenario. Durante este periodo, la oferta deportiva contará con escenarios alternativos para facilitar la continuidad de las actividades. Entre ellos se encuentran el renovado Parque Juan Pablo II y la Pista de Atletismo de Belén, además de otros espacios deportivos disponibles.

De esta manera, las afectaciones tendrán un carácter temporal y se busca garantizar la continuidad de la práctica deportiva mientras avanzan las intervenciones programadas.