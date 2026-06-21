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Resumen: Llama la atención que es el segundo crimen en el mismo sector en menos de 24 horas, y con un mismo modus operandi.

¡Lo mataron por la espalda! Apuñalado bajo el Puente de la Madre Laura

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre, presuntamente un habitante en condición de calle, quien perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma blanca. El trágico suceso se registró la noche de ayer, sábado 20 de junio, alrededor de las 7:00 p.m.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el cuerpo fue hallado en las inmediaciones del Puente de la Madre Laura, a la altura del barrio El Tricentenario.

La víctima sufrió una herida letal en la parte de la espalda, ocasionada con un arma cortopunzante.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado, y sus restos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para establecer su identidad plena.

Hipótesis del crimen bajo el puente de la Madre Laura!

Las autoridades analizan los hechos para dar con el responsable. Las primeras hipótesis e indagaciones en el sector apuntan a que el ataque mortal se habría derivado de una riña o diferencias personales previas con otro habitante de calle que frecuenta la zona.

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La Policía Metropolitana y la Fiscalía continúan recopilando material probatorio para esclarecer este lamentable suceso.

Además llama la atención que es el segundo crimen en el mismo sector en menos de 24 horas, y con un mismo modus operandi.

¡La sangre estaba en su chaqueta! Asesinan a habitante de calle debajo del puente de la Madre Laura