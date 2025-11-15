Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Procuraduría le pone el ojo a las denuncias por manejo de basuras en una localidad de Bogotá

    En Denuncia Ciudadana informaron de posibles irregularidades en el procesamiento de las basuras en un sector de la capital colombiana

    Publicado por: SoloDuque

    procuraduria,
    Foto de archivo
    Procuraduría le pone el ojo a las denuncias por manejo de basuras en una localidad de Bogotá

    Resumen: La Procuraduría requirió a la UASEP informar sobre la situación de la recolección de basuras en la localidad de Santa Fe (Bogotá). La Procuraduría investiga posibles afectaciones a la salud pública.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UASEP), informar el proceso y situación actual de la recolección de desechos en la localidad de Santa Fe en Bogotá.

    Con el fin de preservar y garantizar los derechos de los colombianos y respecto a las denuncias ciudadanas en los diferentes medios de comunicación acerca de las irregularidades en el procesamiento de las basuras en este sector de la ciudad, el Ministerio Público requirió a la UASEP información acerca de la gestión del operador del servicio.

    Asimismo, ante las quejas de posibles afectaciones en la salud de los ciudadanos que habitan en la zona, para la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción es necesario conocer las medidas y acciones que se han tomado al respecto con el objeto de mitigar la situación que atraviesa la comunidad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Aquí más Noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.