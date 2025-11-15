Resumen: La Procuraduría requirió a la UASEP informar sobre la situación de la recolección de basuras en la localidad de Santa Fe (Bogotá). La Procuraduría investiga posibles afectaciones a la salud pública.

Procuraduría le pone el ojo a las denuncias por manejo de basuras en una localidad de Bogotá

En su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UASEP), informar el proceso y situación actual de la recolección de desechos en la localidad de Santa Fe en Bogotá.

Con el fin de preservar y garantizar los derechos de los colombianos y respecto a las denuncias ciudadanas en los diferentes medios de comunicación acerca de las irregularidades en el procesamiento de las basuras en este sector de la ciudad, el Ministerio Público requirió a la UASEP información acerca de la gestión del operador del servicio.

Asimismo, ante las quejas de posibles afectaciones en la salud de los ciudadanos que habitan en la zona, para la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción es necesario conocer las medidas y acciones que se han tomado al respecto con el objeto de mitigar la situación que atraviesa la comunidad.

