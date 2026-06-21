¡Lo lograron! La mamá del arquero de Cabo Verde pudo viajar al Mundial tras campaña viral

Resumen: La madre del arquero de Cabo Verde, Vozinha, logró viajar a Estados Unidos para acompañarlo durante el Mundial 2026, luego de superar problemas de visado que inicialmente le impedían asistir. Su llegada fue posible gracias a la atención generada por la historia en redes sociales y gestiones posteriores, lo que permitió el emotivo reencuentro entre ambos durante la Copa del Mundo.

La historia del arquero de Cabo Verde, Josimar Dias ‘Vozinha’, vivió un giro especial durante el Mundial 2026, luego de que su madre pudiera finalmente viajar para acompañarlo en la competencia, tras superar dificultades económicas y trámites de visado que inicialmente le impedían asistir.

El caso tomó relevancia internacional después de que el propio guardameta revelara públicamente la situación familiar, generando múltiples reacciones entre aficionados y usuarios en redes sociales, que impulsaron mensajes de apoyo para facilitar su presencia en el torneo.

Con el paso de los días, el eco mediático alrededor de la historia derivó en gestiones que permitieron la aprobación del visado y el desplazamiento de la madre del jugador hacia territorio estadounidense, donde se disputa el campeonato.

Un reencuentro marcado por la emoción

La llegada de la madre del arquero coincidió con la atención que ya rodeaba a la selección de Cabo Verde, especialmente tras el empate sin goles frente a España, resultado en el que Vozinha tuvo un papel destacado.

Football is such a beautiful game. Before this World Cup, very few people knew about Vozinha. But after watching his passion and love for the game, millions have fallen in love with him. Now, all we want is to see him meet his mother on the pitch and give her a proud hug ❤️⚽ pic.twitter.com/dahGpqYKws — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) June 19, 2026

Las primeras imágenes del reencuentro entre madre e hijo fueron ampliamente difundidas y mostraron un momento de fuerte carga emocional, convertido rápidamente en uno de los episodios más comentados del Mundial.

Esto le podría interesar: ¡EE. UU. a octavos y Brasil recupera el trono! Así quedó el panorama de los Grupos C y D en el Mundial 2026

Mensaje público y reacción en redes

A través de los canales oficiales de la FIFA, la madre del futbolista compartió un mensaje en el que expresó su gratitud por el apoyo recibido durante el proceso que permitió su viaje. En su declaración afirmó:

“Quiero agradecerle a todos los fans, quienes ayudaron en este proceso, por todo el apoyo que me dieron y al equipo, Cabo Verde. Todos apoyamos a Cabo Verde para que jueguen bien y brillen en el campo. Los jugadores necesitan tener fe y todo irá bien. Mantengan sus manos arriba. Vayan al campo, metan el gol … Un beso para ustedes, sean fuertes y valientes”.

The mum of Cabo Verde goalkeeper Vozinha sends a message of thanks to football fans worldwide! 💙 🗣️ "Strength and courage, Blue Sharks!" – her message to Cabo Verde ahead of attending their match against Uruguay in Miami. pic.twitter.com/rr1AOTsD05 — FIFA (@FIFAcom) June 21, 2026

El mensaje fue replicado ampliamente y generó múltiples reacciones, siendo interpretado como una muestra de agradecimiento hacia quienes contribuyeron a que pudiera asistir al Mundial, además de un gesto de respaldo hacia la selección.

Una historia que se volvió viral en el torneo

La historia de Vozinha ganó notoriedad desde el debut de Cabo Verde frente a España, partido que terminó 0-0 y en el que el arquero fue una de las figuras. El jugador, de 40 años, llegó al torneo sin equipo tras finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal y con un valor de mercado reducido, pero logró captar la atención por su rendimiento.

Tras aquel encuentro, el propio futbolista había dedicado su actuación a su madre, quien no había podido viajar inicialmente debido a la negativa de su visado, situación que posteriormente cambió tras la repercusión del caso.

En medio de la atención internacional, se confirmaron gestiones que permitieron su llegada a Estados Unidos, donde se esperaba su presencia en los siguientes compromisos de Cabo Verde, incluyendo el duelo programado ante Uruguay.

Un momento que trascendió lo deportivo

El reencuentro entre Vozinha y su madre, registrado durante actividades de la selección en territorio estadounidense, se convirtió en una de las postales más comentadas del Mundial 2026, destacando por su carga emocional y por el impacto humano que trascendió lo estrictamente deportivo.