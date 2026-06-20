¡EE. UU. a octavos y Brasil recupera el trono! Así quedó el panorama de los Grupos C y D en el Mundial 2026

Resumen: La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no da tregua. La segunda fecha de los Grupos C y D dejó grandes certezas, un clasificado indiscutible y las primeras selecciones eliminadas
Minuto30.com .- La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no da tregua. La segunda fecha de los Grupos C y D dejó grandes certezas, un clasificado indiscutible y las primeras selecciones eliminadas que tendrán que empacar sus maletas antes de tiempo.
Aquí te contamos cómo se movieron las tablas de posiciones tras los apasionantes encuentros del viernes 19 de junio.
🇧🇷 Grupo C: Brasil golea y Marruecos no le pierde pisada
El Grupo C se encendió por completo. Tras un debut algo amargo, la selección de Brasil recuperó su característico ‘jogo bonito’ y aplastó 3-0 a un débil Haití. Con este resultado, la Verdeamarela se trepa al liderato del grupo gracias a su excelente diferencia de gol.
Por otro lado, Marruecos ratificó su gran momento al vencer 1-0 a Escocia en un partido sumamente reñido. Con esto, los africanos igualan en puntos a los sudamericanos. La cruz de la moneda la vive Haití, que tras encadenar su segunda derrota consecutiva se despide matemáticamente del torneo.
Tabla de Posiciones – Grupo C
(E): Eliminado.
🇺🇸 Grupo D: Estados Unidos ruge en casa y Turquía le dice adiós al Mundial
¡Paso perfecto para el anfitrión! 🇺🇸 Estados Unidos hizo respetar su casa en Seattle y derrotó con solvencia 2-0 a Australia. Con un fútbol ofensivo y contundente, el conjunto norteamericano sumó 6 puntos ideales para asegurar, de forma anticipada, su tiquete en la ronda de octavos de final.
En el otro duelo del grupo, Paraguay revivió. Los guaraníes se sacudieron de la dura goleada de la primera fecha y vencieron con las uñas 1-0 a Turquía. Este triunfo agónico mantiene con vida la ilusión paraguaya de clasificar en la última jornada, mientras que sentencia definitivamente a los turcos, quienes quedan fuera de la cita mundialista con el casillero de puntos y goles completamente en cero.
Tabla de Posiciones – Grupo D
(C): Clasificado a Octavos de Final / (E): Eliminado.
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