Resumen: Un perrito de aproximadamente un año fue rescatado por la Policía en Yotoco, Valle del Cauca, tras ser hallado con graves lesiones en sus extremidades. El animal fue trasladado a una clínica veterinaria en Palmira, donde permanece hospitalizado con evolución favorable, gracias a la atención médica y al apoyo de rescatistas y animalistas.

¡Lo hallaron rodeado de gallinazos! Policías rescataron a un perrito en grave estado de abandono en Yotoco

Un acto de humanidad y compromiso con la protección animal permitió salvar la vida de un perrito que fue hallado en condiciones críticas en el corregimiento de Puente Tierra, jurisdicción del municipio de Yotoco, en el centro del Valle del Cauca.

El perro, que hoy responde a los nombres de ‘Milagros’ o ‘Príncipe’, tiene aproximadamente un año de edad y fue encontrado en plena vía pública con lesiones severas en sus extremidades anteriores. De acuerdo con la valoración inicial, presentaba dislocación de codo, pérdida significativa de tejido muscular y de piel, lo que le impedía caminar y lo obligaba a arrastrarse para sobrevivir.

Según la hipótesis preliminar, el canino habría sido atropellado y posteriormente abandonado. La escena fue advertida por una ciudadana que, alarmada por el estado del animal y al notar que varios gallinazos intentaban atacarlo, dio aviso inmediato a la Policía del sector.

Al lugar acudió el patrullero Góngora, quien junto a otro uniformado protegió al animal y le brindó los primeros auxilios, evitando que fuera atacado y que su estado empeorara. Posteriormente, el patrullero se comunicó con el mayor Andrés Igua, médico veterinario y actual jefe de Talento Humano del Departamento de Policía Valle, quien ordenó el traslado inmediato del canino a la ciudad de Palmira.

Tras una valoración médica especializada, el perrito fue remitido a una clínica veterinaria, donde permanece hospitalizado desde hace cuatro días. Su evolución ha sido positiva, gracias al tratamiento médico, los procedimientos de reconstrucción de tejidos y piel, y al apoyo de grupos animalistas que aportaron recursos económicos para cubrir parte de los costos de su atención.

Este rescate también se enmarca en el trabajo constante que adelantan uniformados comprometidos con la protección animal, como la patrullera Mayerli Piedrahita, adscrita a la Estación de Policía de Argelia (Valle), quien cuenta con seis años de servicio institucional. Desde hace más de cuatro años, junto al mayor Andrés Igua, lidera labores de rescate, recuperación y adopción de animales en situación de abandono.

Gracias a esta labor, más de 200 animales han sido rescatados y entregados en adopción responsable, además de gestionarse procesos de esterilización para perros y gatos. En muchos casos, los uniformados han asumido gastos con recursos propios y han realizado seguimiento al bienestar de los animales adoptados.

La patrullera Mayerli, de 26 años y oriunda de Taminango, Nariño, manifestó su aspiración de integrar en el futuro el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, con el fin de continuar dedicando su vocación al cuidado y defensa de los animales. “Ellos no tienen voz, pero sí sienten”, ha expresado.

La Policía Nacional reiteró que su labor va más allá del cumplimiento del deber y que la protección de la vida, en todas sus formas, hace parte del compromiso con la comunidad y con los seres más vulnerables.