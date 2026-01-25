Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿Lo ha visto? «Coco», el gatico, se extravió en el barrio Santa Rosa de Lima, occidente de Medellín

Minuto30.com .- Una familia del occidente de la ciudad busca desesperadamente a “Coco”, un hermoso gatito que se extravió recientemente en las inmediaciones de la Calle Colombia, a la altura del barrio Santa Rosa de Lima.

Sus dueños han iniciado una intensa búsqueda por la zona y agradecen cualquier información que permita que este integrante de la familia regrese sano y salvo a casa.

Características para identificar a “Coco”

“Coco” tiene rasgos físicos muy particulares que lo distinguen:

Color base: Blanco predominante.

Manchas: Presenta parches atigrados en colores negro y gris, ubicados principalmente en su cabeza y en la parte baja del abdomen.

Cola: Es muy característica por ser anillada (con rayas oscuras circulares).

¿Dónde fue visto por última vez?

El gatito fue reportado como desaparecido en el sector de la Calle Colombia, una zona de alto flujo vehicular en el barrio Santa Rosa de Lima. Se pide a los vecinos de sectores aledaños como Floresta, Calasanz y La Cuarta Brigada estar atentos, pues el felino podría haberse desplazado hacia estas áreas buscando refugio.

Línea de contacto

Si usted lo ha visto, lo tiene bajo su resguardo o puede dar alguna pista sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

Celular: 3217413442

¡Tu ayuda es vital! Compartir esta publicación en grupos vecinales de WhatsApp y redes sociales aumenta significativamente las posibilidades de que “Coco” se reúna nuevamente con su familia, quienes lo extrañan profundamente.