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Resumen: El cantante Cris Valencia fue agredido por varias personas durante las XXIV Fiestas del Agua en Pácora, Caldas, el lunes 12 de octubre. El hecho quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. Posteriormente, el artista contó su versión de cómo habría comenzado el enfrentamiento y mencionó a presuntos seguidores de Westcol, aunque no existe información oficial que vincule al creador de contenido con lo ocurrido.

¡Lo golpearon entre varios! Cris Valencia fue víctima de brutal agresión en las Fiestas del Agua

El lunes 12 de octubre, durante las XXIV Fiestas del Agua en Pácora, Caldas, el cantante Cris Valencia se vio involucrado en una confrontación que quedó registrada en varias grabaciones difundidas en redes sociales.

En los videos se observa al artista cerca de una pared, rodeado por varias personas, mientras algunos lo golpean. En medio del altercado, otros presentes se acercan e intentan intervenir.

La difusión de las imágenes despertó preguntas sobre el origen del enfrentamiento. Posteriormente, el propio Valencia explicó cómo, según su versión, se desencadenó la situación, en declaraciones al medio regional Norte Noticias Caldas.

¿Cómo habría comenzado la pelea en Pácora?

El cantante relató que caminaba junto con integrantes de su equipo de trabajo cuando, al pasar por una carpa, habría recibido un golpe en la cabeza.

esta es la tercera vez que cascan a Cris Violencia https://t.co/jGTx5ogD8b — BogotáMagAvax (@BogotaMagAvax) October 13, 2026

Según su versión, intentó identificar a la persona responsable, pero nadie reconoció haberlo golpeado. La situación habría escalado cuando otro joven le propinó un golpe en el rostro.

Valencia reconoció que respondió con un cabezazo y aseguró que, a partir de ese momento, la confrontación aumentó y se sumaron otras personas.

Hasta ahora, no se ha conocido públicamente una reconstrucción oficial que permita establecer cómo comenzó el altercado. Aunque las grabaciones muestran parte de la agresión, no permiten determinar por sí solas todas las circunstancias que la provocaron.

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¿Qué relación tendría Westcol con lo sucedido?

Durante su relato, Valencia mencionó a jóvenes que, según afirmó, serían seguidores del creador de contenido Westcol. Sin embargo, no existe información oficial que confirme esa relación ni que vincule al streamer con la confrontación.

La referencia llamó la atención por los antecedentes de la relación pública entre ambos. En 2024, el cantante y Westcol protagonizaron una polémica después de que el creador de contenido contribuyera a impulsar la visibilidad de Valencia.

No obstante, esos antecedentes no demuestran que Westcol tenga responsabilidad o participación en lo ocurrido en Pácora. La mención a sus presuntos seguidores corresponde exclusivamente a la versión del artista.

El cantante había compartido imágenes de su visita a Pácora

Antes de que se difundieran ampliamente los videos de la pelea, Valencia había publicado contenido de su paso por el municipio, incluidas imágenes con personas que se acercaron a tomarse fotografías con él. También agradeció las muestras de cariño recibidas.

Las XXIV Fiestas del Agua se celebraron entre el 9 y el 12 de octubre, según la información citada de la Gobernación de Caldas. El incidente habría ocurrido durante la última jornada de las festividades.

Hasta el momento, no se ha conocido públicamente un informe oficial que establezca responsabilidades por la confrontación ni información confirmada sobre eventuales acciones legales.

Cris Valencia tal vez no es que sea del mayor agrado por ese contenido tan paila que hace

PERO… nunca he entendido porque es que mantiene metido en problemas así, siempre le están pegando en manada

Ese pelado que fue lo que hizo pues para que lo traten así https://t.co/L7hN3S7GjB — El Locombiano (@jaisanmlst) October 13, 2026

La versión de Valencia aporta detalles sobre lo que, según él, desencadenó el enfrentamiento, pero aún quedan aspectos por esclarecer acerca de las circunstancias completas y la participación de las demás personas involucradas.