Resumen: La presentación de la paisa este fin de semana no es solo un concierto; es una declaración de principios para toda una cultura.

¡«La bichota» se confiesa una «mujer salvaje»! karol G se desnuda, en cuerpo y alma, para Playboy

Minuto30.com .- A solo días de convertirse en la primera artista latina en encabezar y cerrar el festival de Coachella, Karol G ha decidido mostrar su faceta más íntima y poderosa. En una reveladora entrevista para la icónica revista Playboy, la colombiana compartió el mantra que ha regido su año: un compromiso inquebrantable con su propio poder.

El despertar de la “Mujer Salvaje”

Para la intérprete de “Provenza”, el 2026 no fue un año cualquiera. “Cuando me desperté el 1 de enero de 2026, me dije: Me elijo a mí misma. Elijo mi poder”, confesó la artista. Esta declaración marca el inicio de una era donde la autoconfianza y la madurez artística se fusionan.

En la entrevista, Karol G profundiza sobre el concepto de su “mujer salvaje interior”, esa fuerza instintiva que le ha permitido navegar la presión de la fama mundial sin perder su esencia. Asumir quién es hoy implica aceptar su responsabilidad como referente global: “Al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”, se cuestiona, dejando claro que su éxito va más allá de los números; se trata de representación y legado.

Coachella 2026: Un hito para la música latina

La presentación de la paisa este fin de semana no es solo un concierto; es una declaración de principios para toda una cultura.

La evolución de la “Bichota”

Karol G ha pasado de ser una promesa del reggaetón a una superestrella que llena estadios y encabeza portadas que trascienden la música.

Su paso por Playboy muestra a una mujer segura de su cuerpo, de su voz y, sobre todo, de su capacidad para liderar la industria desde su propia autenticidad.

Contenido sensurado

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