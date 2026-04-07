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    ¡«La bichota» se confiesa una «mujer salvaje»! karol G se desnuda, en cuerpo y alma, para Playboy

    Karol G ha pasado de ser una promesa del reggaetón a una superestrella que llena estadios

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Cerrando ciclos o abriendo nueva era musical? Karol G estrena 'look' y enciende las especulaciones en redes sociales
    Foto: Ig Karol G
    ¡«La bichota» se confiesa una «mujer salvaje»! karol G se desnuda, en cuerpo y alma, para Playboy

    Resumen: La presentación de la paisa este fin de semana no es solo un concierto; es una declaración de principios para toda una cultura.

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    Minuto30.com .- A solo días de convertirse en la primera artista latina en encabezar y cerrar el festival de Coachella, Karol G ha decidido mostrar su faceta más íntima y poderosa. En una reveladora entrevista para la icónica revista Playboy, la colombiana compartió el mantra que ha regido su año: un compromiso inquebrantable con su propio poder.

    El despertar de la “Mujer Salvaje”

    Para la intérprete de “Provenza”, el 2026 no fue un año cualquiera. “Cuando me desperté el 1 de enero de 2026, me dije: Me elijo a mí misma. Elijo mi poder”, confesó la artista. Esta declaración marca el inicio de una era donde la autoconfianza y la madurez artística se fusionan.

    En la entrevista, Karol G profundiza sobre el concepto de su “mujer salvaje interior”, esa fuerza instintiva que le ha permitido navegar la presión de la fama mundial sin perder su esencia. Asumir quién es hoy implica aceptar su responsabilidad como referente global: “Al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”, se cuestiona, dejando claro que su éxito va más allá de los números; se trata de representación y legado.

    Coachella 2026: Un hito para la música latina

    La presentación de la paisa este fin de semana no es solo un concierto; es una declaración de principios para toda una cultura.

    La evolución de la “Bichota”

    Karol G ha pasado de ser una promesa del reggaetón a una superestrella que llena estadios y encabeza portadas que trascienden la música.

    Su paso por Playboy muestra a una mujer segura de su cuerpo, de su voz y, sobre todo, de su capacidad para liderar la industria desde su propia autenticidad.

    Contenido sensurado

    Para ver algunas de las imágenes de Karol G en la revista del conejito, dé click acá

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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