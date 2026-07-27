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Resumen: El actor Gustavo Angarita Jr. fue víctima de un violento atraco en Bogotá luego de ser presuntamente escopolaminado cuando llegaba a su vivienda. Los delincuentes ingresaron al inmueble, hurtaron varias pertenencias y el artista tuvo que ser trasladado a una clínica, donde permanece estable mientras las autoridades investigan el caso.

¡Lo escopolaminaron y saquearon su vivienda! Famoso actor terminó en el hospital tras violento atraco

El reconocido actor colombiano Gustavo Angarita Jr. fue víctima de un violento hurto en Bogotá, luego de que presuntamente fuera atacado con escopolamina cuando llegaba a su vivienda. El caso, revelado inicialmente por La Corona TV y ampliado posteriormente por el propio artista en entrevistas con otros medios, es investigado por las autoridades mientras el actor permanece bajo observación médica.

Según la información conocida, el hecho ocurrió el viernes 24 de julio en el sector de Galerías, en la capital del país.

Su hija relató cómo ocurrió el ataque

Los primeros detalles del caso fueron entregados por la hija del actor durante una conversación con La Corona TV, donde explicó cómo se desarrollaron los hechos.

“Esta mañana Claudia, la pareja de mi papá, me llamó, me comentó que ayer en horas de la tarde él estaba llegando a la casa y llegaron unos sujetos, lo atacaron, lo drogaron. Como él apenas estaba abriendo la casa, pues la casa evidentemente ya estaba abierta; entonces lo que hicieron fue ingresar”.

Mientras el actor permanecía inconsciente, los delincuentes aprovecharon para saquear la vivienda y llevarse diferentes pertenencias.

“Se robaron que los computadores, que ropa, que televisores, que plata, las tarjetas del celular, absolutamente todo. Y pues, aparte, drogaron a mi papá”.

La familiar también contó que el artista despertó varias horas después sin entender lo que había sucedido.

“Ahorita que hablé con él, me comenta que él se levanta esta mañana súper aturdido, no sabía qué estaba pasando, vio toda la casa rota, destruida”.

Posteriormente fue auxiliado por vecinos y por su pareja, quienes facilitaron su traslado a un centro asistencial.

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Sobre su evolución médica, indicó:

“Igual gracias a Dios, está en la Clínica Palermo, está estable, pero sigue súper confundido”.

El actor contó lo poco que recuerda

En diálogo con Noticias RCN, Gustavo Angarita Jr. explicó que todo ocurrió después de regresar de una jornada de grabación y relató el último momento que recuerda antes de perder la memoria.

“Yo venía de grabación y me llevaron en transporte. El carro me dejó al frente de mi casa, me vieron entrar, entré, me tomé un café y salí a comprar algo que necesitaba. Ahí es cuando pierdo la memoria“.

El actor aseguró que solo pudo conocer lo ocurrido después de recuperar el conocimiento y observar el estado en que quedó su vivienda.

“Computador, celular, documentos. Hicieron fiesta en mi casa. Se tomaron el trago, había cervezas tiradas, mejor dicho tuvieron tiempo de hacer muchas cosas”.

Asimismo, explicó que los exámenes médicos confirmaron que había sido víctima de escopolamina y que uno de los especialistas le advirtió sobre la gravedad de la situación, pues una dosis mayor habría podido ocasionarle consecuencias irreversibles.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad

Tras conocerse el caso, la Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables del hurto.

Como parte de las diligencias, los investigadores recopilan elementos de prueba y analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector, con el propósito de establecer cómo actuaron los delincuentes y avanzar en su identificación.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los hurtos cometidos mediante el uso de sustancias que dejan a las víctimas en estado de indefensión, facilitando el robo de sus pertenencias.