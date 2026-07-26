Resumen: Karol G dio inicio a su gira "Viajando Por El Mundo, Tropitour" en Chicago con un gesto que emocionó a miles de asistentes. Durante el concierto, sorprendió a una pareja de recién casados al regalarles su luna de miel en París, junto con entradas VIP para uno de sus shows en 2027. El momento se volvió viral y fue uno de los más comentados del inicio de la gira.

¡Inolvidable sorpresa! Karol G regaló una luna de miel a una pareja en su primer concierto del Tropitour

El inicio de la gira «Viajando Por El Mundo, Tropitour» dejó uno de los momentos más comentados de la noche. Durante su primer concierto, realizado en el estadio Soldier Field de Chicago, Karol G sorprendió a una pareja de recién casados al anunciar que les regalaría su luna de miel, un gesto que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La artista colombiana dio comienzo a su nuevo recorrido internacional el pasado 24 de julio con un espectáculo que combinó sus más recientes canciones con varios de los éxitos que han marcado su carrera. Sin embargo, uno de los instantes más recordados no ocurrió durante una interpretación musical, sino en medio de su interacción con el público.

Una pancarta cambió el rumbo del concierto

Mientras recorría el escenario, Karol G vio un cartel sostenido por una pareja que acababa de contraer matrimonio. En él le contaban que querían asistir a otro de sus conciertos como parte de su luna de miel.

La cantante decidió acercarse para conversar con ellos y les preguntó cuál era el destino con el que soñaban celebrar su matrimonio.

«Yo supongo que, si es una luna de miel, vamos a darle un viaje a un lugar que se sienta como el concierto y la luna de miel. Mami, ¿cuál sería tu lugar soñado para esa luna de miel?»

Cuando los recién casados respondieron que París, la artista no dudó en sorprenderlos.

El regalo incluyó viaje y entradas VIP

Karol G anunció que la pareja viajaría a la capital francesa para celebrar su luna de miel y confirmó que también recibiría entradas VIP para el concierto que ofrecerá allí el 1 de julio de 2027, como parte de la etapa europea del Tropitour.

«Nos vamos de luna de miel para París y a ver el show de Karol G. Felicidades. ¡Que se escuche el aplauso para esta pareja!»

Tras hacer el anuncio, pidió a miembros de su equipo acercarse a los recién casados para coordinar los detalles del viaje.

El gesto emocionó a miles de personas

La reacción de la pareja y la ovación de los más de 60.000 asistentes quedaron registradas en videos que comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales.

El gesto fue ampliamente destacado por los seguidores de la cantante, quienes resaltaron la cercanía que mantiene con su público durante cada presentación.

Una gira que apenas comienza

El concierto de Chicago marcó el punto de partida de «Viajando Por El Mundo, Tropitour», con el que Karol G recorrerá más de 60 ciudades de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

La producción incluyó una escenografía inspirada en Tropicoqueta, pantallas LED, efectos visuales, un segundo escenario con elementos acuáticos y varios cambios de vestuario.

A lo largo de la noche interpretó más de 30 canciones, entre ellas Latina Foreva, Oki Doki, Qlona, El Makinon, S91, Provenza, Mamii, Bichota y Tusa. Además, presentó por primera vez en vivo «Matadora», uno de sus más recientes lanzamientos.

Tras su paso por Chicago, la gira continuará por Canadá y otras ciudades de Estados Unidos antes de llegar a México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, donde finalizará en julio de 2027 con una presentación en Milán, Italia.