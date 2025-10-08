Minuto30.com .- Un inusual y dramático operativo de rescate tuvo lugar en West Palm Beach, donde un hombre tuvo que ser evacuado de su apartamento utilizando una grúa para poder recibir atención médica urgente.

El hombre, que padece de obesidad mórbida, no podía movilizarse por sus propios medios ni ser sacado por las puertas o escaleras convencionales debido a su peso.

Ante la emergencia, los equipos de rescate tuvieron que recurrir a medidas extremas. Utilizaron una grúa para levantar y sacar al paciente directamente desde su apartamento, asegurando que fuera trasladado de manera segura para ser llevado a un centro hospitalario.

La complejidad del rescate subraya los serios desafíos de salud pública asociados con la obesidad mórbida.

