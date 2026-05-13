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Resumen: Un chavarrí, especie silvestre amenazada y poco común en Colombia, fue entregado al Centro de Atención y Rehabilitación del Valle de Aburrá tras permanecer cerca de ocho meses en cautiverio ilegal. El ave llegó en delicado estado de salud, con desnutrición, bajo peso y dificultades para alimentarse, por lo que actualmente permanece bajo monitoreo y tratamiento especializado mientras avanza su recuperación.

¡Lo entregaron al borde de la muerte! Chavarrí permaneció ocho meses en cautiverio ilegal en el Valle de Aburrá

Un ejemplar juvenil de chavarrí, una de las aves silvestres más poco comunes y amenazadas del país, permanece bajo atención especializada en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Valle de Aburrá, luego de haber pasado cerca de ocho meses retenido ilegalmente fuera de su hábitat natural.

La situación fue confirmada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que informó que el ave ingresó al centro en delicadas condiciones físicas debido al tiempo que permaneció en cautiverio.

El ave llegó con signos de desnutrición y afectaciones físicas

Al momento de ser recibida por el equipo médico y técnico del centro de rehabilitación, el chavarrí presentaba bajo peso, signos evidentes de desnutrición y dificultades para alimentarse de manera autónoma.

Debido a su estado, los profesionales iniciaron un proceso de estabilización y manejo especializado para intentar recuperar tanto sus capacidades físicas como comportamentales.

Los expertos señalaron que el ejemplar se encuentra en una etapa de transición entre juvenil e infantil, una condición que hace aún más sensible su proceso de adaptación y recuperación, especialmente tras haber sido separado de su entorno natural durante varios meses.

Actualmente, el ave permanece bajo observación permanente mientras avanza el tratamiento veterinario y se evalúa si podrá regresar en algún momento a su ecosistema.

Una especie vulnerable y poco común en esta región

El chavarrí, cuyo nombre científico es Chauna chavaria, figura dentro del Libro Rojo de las Aves de Colombia debido a su condición de amenaza.

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Además, se trata de una especie considerada casi endémica del país, lo que significa que gran parte de su población se encuentra principalmente en territorio colombiano, especialmente en zonas de humedales, ciénagas y áreas pantanosas cercanas a las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, así como algunas regiones de Venezuela.

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Su presencia en el Valle de Aburrá no es habitual, razón por la que el ingreso del ave al centro de atención llamó la atención de las autoridades ambientales y especialistas en fauna silvestre.

Según explicaron desde el CAVR, durante los últimos años solo han ingresado pocos ejemplares de esta especie al centro de rehabilitación, lo que evidencia lo inusual que resulta encontrar un chavarrí en esta zona del país.

El cautiverio afecta la supervivencia de las especies silvestres

El proceso de recuperación del ave está siendo acompañado por médicos veterinarios, biólogos, zootecnistas y microbiólogos, quienes trabajan en la rehabilitación integral del animal para determinar cuál será el manejo más adecuado para garantizar su bienestar.

Hay historias que reflejan el profundo impacto que deja el cautiverio en la fauna silvestre.

Este chavarrí llegó a nuestro CAVR luego de pasar cerca de ocho meses lejos de su hogar natural. Llegó desnutrido, débil y sin querer alimentarse por sí solo. pic.twitter.com/PShL5b1JAt — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) May 13, 2026

Las autoridades ambientales reiteraron que mantener fauna silvestre como mascota representa un grave riesgo para la supervivencia de muchas especies y altera el equilibrio natural de los ecosistemas.

Además, recordaron que separar a estos animales de su ambiente puede generar afectaciones físicas, nutricionales y comportamentales difíciles de revertir, especialmente cuando permanecen largos periodos en cautiverio.

El Área Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia ilegal de animales silvestres y denunciar cualquier caso relacionado con tráfico o retención de fauna ante las autoridades competentes.