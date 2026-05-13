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    Feminicidio en la Comuna 8: Asesinada a golpes, delante de su hijo, por quien sería su pareja sentimental

    El agresor, de 23 años, se habría entregado a las autoridades y confesó haber asesinado a su pareja: fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Le cortó los dedos con un cuchillo! Mujer denuncia intento de feminicidio en Bogotá
    Foto de archivo.
    Feminicidio en la Comuna 8: Asesinada a golpes, delante de su hijo, por quien sería su pareja sentimental

    Resumen: Cuando autoridades y servicios de salud llegaron al lugar e ingresaron a la habitación, encontraron una escena desgarradora: la víctima yacía sobre la cama, sin signos vitales y con múltiples y graves lesiones en diferentes partes del cuerpo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un repudiable y trágico hecho de violencia contra la mujer tiene consternados a los habitantes de la capital antioqueña. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el asesinato de una joven de apenas 18 años de edad al interior de una vivienda ubicada en el barrio La Libertad, perteneciente a la comuna 8 (Villahermosa).

    El presunto responsable del crimen es su propio compañero sentimental, un hombre de 23 años que, inicialmente se dijo que tras cometer el homicidio, decidió entregarse a la justicia; sin embargo esto no ha sido confirmado.

    El macabro hallazgo en la vivienda

    Poco antes de las 2 de la mañana de este miércoles 13 de mayo, las autoridades fueron alertadas por una violenta gresca que habría cobrado la vida de una mujer al interior de una vivienda en el barrio la Libertad.

    Cuando autoridades y servicios de salud llegaron al lugar e ingresaron a la habitación, encontraron una escena desgarradora: la víctima yacía sobre la cama, sin signos vitales y con múltiples y graves lesiones en diferentes partes del cuerpo. Según el reporte preliminar, la muerte fue ocasionada con un objeto contundente, producto de una brutal golpiza.

    En el mismo lugar de los hechos se encontraba la pareja sentimental de la víctima. El hombre, de 23 años,

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    Según testimonios, la pareja sostuvo una fuerte riña que se prolongó desde las 11:00 de la noche anterior. En medio del altercado, él la agredió físicamente hasta causarle la muerte. Tras su captura en flagrancia, el sujeto fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde iniciará su proceso de judicialización, presuntamente, por el delito de feminicidio.

    Un menor en la escena del crimen

    Uno de los detalles más dolorosos y agravantes de este caso es que, al parecer, el hijo de la joven víctima se encontraba en el lugar al momento en que ocurrieron los fatídicos hechos.

    Ante esta delicada situación, fue necesaria la intervención inmediata de unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia. Los uniformados hicieron presencia en la vivienda para asumir la custodia temporal del menor e iniciar la ruta correspondiente para el restablecimiento y protección de sus derechos, poniéndolo a salvo de este entorno de violencia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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