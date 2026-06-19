¡Lo encontraron a tiempo! Ejército neutralizó explosivo improvisado en zona rural de Yarumal

Resumen: Soldados de la Cuarta Brigada ubicaron y destruyeron de forma controlada un artefacto explosivo improvisado en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal. El elemento, elaborado en tubo de PVC y activado por radiofrecuencia, fue neutralizado sin incidentes, evitando riesgos para la población y fortaleciendo la seguridad en la zona.

Una operación desarrollada por tropas del Ejército Nacional permitió neutralizar un artefacto explosivo improvisado que representaba un riesgo para los habitantes del corregimiento de Ochalí, en jurisdicción del municipio de Yarumal, norte de Antioquia.

La acción fue adelantada por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, unidad adscrita a la Cuarta Brigada, durante labores de control y seguridad realizadas en esta zona del departamento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el explosivo fue ubicado en área rural del corregimiento y, una vez identificado, se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Tras la verificación correspondiente, las tropas determinaron que se trataba de un artefacto explosivo improvisado construido con un tubo de PVC y acondicionado para ser activado mediante un sistema de radiofrecuencia.

Ante el riesgo que representaba para la población y para quienes transitan por el sector, personal especializado realizó la destrucción controlada del elemento, procedimiento que permitió eliminar la amenaza sin que se registraran afectaciones a personas o bienes.

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Intervención para prevenir riesgos

La rápida reacción de los uniformados fue clave para evitar posibles consecuencias derivadas de la presencia del explosivo en la zona. Las labores se desarrollaron siguiendo las medidas técnicas y de seguridad requeridas para garantizar que la neutralización se realizara de forma segura.

#EsNoticia | En el corregimiento Ochalí, municipio de Yarumal, #Antioquia, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la #CuartaBrigada, ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado, elaborado en tubo de PVC y activado por… pic.twitter.com/yGJL6TaR4y — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) June 19, 2026

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan reducir los riesgos para las comunidades rurales y fortalecer las condiciones de seguridad en territorios donde históricamente han existido amenazas asociadas al uso de artefactos explosivos improvisados.

Protección de la comunidad

Con la ubicación y posterior destrucción del explosivo, el Ejército señaló que se logró proteger la integridad de los habitantes del corregimiento de Ochalí y de las personas que diariamente se movilizan por esta zona del norte antioqueño.

Las operaciones de control y vigilancia continúan en distintos municipios de Antioquia con el objetivo de identificar oportunamente cualquier elemento que pueda poner en peligro a la población civil y mantener condiciones de estabilidad en las comunidades.

Las autoridades reiteraron la importancia de informar de manera inmediata a la Fuerza Pública sobre cualquier objeto sospechoso o situación que pueda representar un riesgo, evitando manipular elementos desconocidos y permitiendo que personal especializado atienda este tipo de casos.