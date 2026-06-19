Resumen: Verónica Estrada, representante electa del Pacto Histórico, fue víctima de un ataque armado mientras se movilizaba con su esquema de seguridad en zona rural de Urrao. El vehículo en el que viajaba recibió un impacto de bala, aunque los ocupantes resultaron ilesos. Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer los responsables del hecho.

¡Atención! Atacan a tiros el vehículo de Verónica Estrada, representante electa del Pacto Histórico, en Urrao

Un hecho de orden público en el Suroeste antioqueño generó preocupación luego de que se reportara un ataque armado contra el vehículo en el que se movilizaba la representante electa a la Cámara por el Pacto Histórico, Verónica Estrada, en zona rural del municipio de Urrao.

De acuerdo con la información conocida, la camioneta en la que viajaba su esquema de seguridad recibió un impacto de arma de fuego mientras se desplazaba por una vía de la vereda El Volcán, en un punto cercano al límite con el municipio de Betulia.

Tras lo ocurrido, la funcionaria llegó posteriormente a la cabecera municipal, donde fue verificado su estado de salud y el de las personas que la acompañaban. Según versiones entregadas por autoridades locales, todos los ocupantes se encontraban en buenas condiciones.

Movilización tras el hecho

Luego de la verificación inicial, Estrada y su esquema de seguridad retomaron el desplazamiento hacia Medellín, mientras las autoridades en la región iniciaron las acciones correspondientes para establecer lo sucedido y ubicar a los responsables.

El caso se registró en una zona rural de difícil acceso, lo que ha dificultado la recolección inmediata de información detallada sobre las circunstancias del ataque.

Reporte desde autoridades locales

El alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna, señaló en declaraciones a Blu Radio que en un inicio se conocieron versiones sobre una persona afectada en la zona, pero posteriormente se confirmó la llegada de la representante a la estación de Policía del municipio.

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Según explicó, el vehículo en el que se transportaba sí presentaba un impacto de bala, aunque los ocupantes no resultaron heridos.

Investigaciones en curso

Las autoridades avanzan en la recolección de información para esclarecer los móviles del ataque y determinar la identidad de los responsables. Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial adicional sobre el caso.

Por su parte, la propia Verónica Estrada confirmó lo sucedido a través de sus redes sociales, donde indicó:

“Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia”.

Asimismo, agregó:

“Durante el recorrido el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo (….) Por fortuna mi equipo y yo estamos bien”.

Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia. Durante el recorrido el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo. Las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido… — Veronica Estrada Holguin (@Veronicaho88) June 19, 2026

Las autoridades informaron que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque y reforzar las medidas de seguridad en la zona.