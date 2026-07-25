¡Lo detectaron desde las cámaras! Cayó presunto expendedor de drogas en pleno centro de Bogotá

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Resumen: Gracias al monitoreo del sistema de videovigilancia del C4, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 26 años que, presuntamente, comercializaba estupefacientes en el sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá. Durante el registro le encontraron 38 cápsulas de bazuco y fue puesto a disposición de la Fiscalía. Según las autoridades, el detenido registra antecedentes por varios delitos.

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Un operativo apoyado por el sistema de videovigilancia de Bogotá permitió la captura de un hombre señalado de, presuntamente, comercializar estupefacientes en el sector de San Bernardo, en la localidad de Santa Fe. La intervención fue posible gracias al monitoreo en tiempo real realizado desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que alertó de inmediato a unidades de la Policía Metropolitana.

Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, los operadores detectaron durante las labores de monitoreo a un hombre que, al parecer, estaba ofreciendo sustancias ilícitas en plena vía pública, por lo que se activó el protocolo de reacción.

La rápida reacción permitió la captura

Con la información suministrada por el C4, uniformados del CAI San Victorino se desplazaron hasta el lugar, ubicaron al sospechoso y le practicaron un registro personal.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron una cartera de color negro que contenía 38 cápsulas de bazuco, por lo que el hombre fue capturado en flagrancia y trasladado para adelantar el proceso judicial correspondiente.

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Quedó a disposición de la Fiscalía

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De acuerdo con las autoridades, el capturado, de 26 años, deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso de judicialización y definirá su situación jurídica.

Las autoridades también informaron que el detenido registra antecedentes por hurto, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, falsedad marcaria y porte de armas de fuego.

La tecnología fortalece la seguridad en Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad destacó que este resultado fue posible gracias a la articulación entre el sistema de videovigilancia del C4 y las patrullas de la Policía desplegadas en la ciudad.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la Línea 123, con el fin de facilitar la oportuna intervención de las autoridades y fortalecer las acciones de seguridad en la capital.