Resumen: Una denuncia ciudadana permitió a la Policía de Bogotá recuperar partes de un furgón avaluado en $150 millones en una vivienda del barrio Juan Rey, en San Cristóbal. Los uniformados llegaron al lugar tras recibir una alerta por el presunto desarme de un camión y encontraron varias autopartes que correspondían a un vehículo hurtado mediante la modalidad de halado en el barrio Las Ferias, en Engativá.

¡Lo desarmaban en una casa! Recuperan partes de un furgón de $150 millones robado en Bogotá

La información entregada por la comunidad permitió a la Policía de Bogotá recuperar partes de un furgón que había sido reportado como robado en la capital. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Juan Rey, en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad, donde los uniformados encontraron varias autopartes del vehículo, cuyo valor estaría estimado en 150 millones de pesos.

La intervención se produjo después de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre el presunto desarme de un camión dentro de un inmueble del sector. El reporte permitió que la Policía se desplazara al lugar para verificar lo que estaba ocurriendo.

Así encontraron las autopartes del furgón robado en Bogotá

Los hechos comenzaron cuando habitantes del barrio Juan Rey se comunicaron con la Línea de Emergencias 123 para informar sobre el posible desarme de un vehículo en una vivienda.

Tras recibir la alerta, uniformados adscritos al CAI Juan Rey llegaron al inmueble y realizaron la verificación correspondiente. Durante el procedimiento, encontraron varias autopartes que corresponderían a un furgón.

Posteriormente, de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Automotores, se estableció que el vehículo había sido hurtado en el barrio Las Ferias, ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

El robo se habría cometido mediante la modalidad de halado, que consiste en apoderarse de un vehículo que se encuentra estacionado. De esta manera, la información suministrada por los ciudadanos permitió ubicar partes de un automotor que había sido reportado como robado.

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Aunque las autoridades confirmaron la recuperación de las autopartes, la información divulgada no especificó cuáles fueron los componentes encontrados ni indicó si hubo personas capturadas durante el procedimiento.

La denuncia ciudadana fue clave para la recuperación

El caso destaca el papel de la colaboración ciudadana en la identificación de situaciones sospechosas y la respuesta de las autoridades. En esta ocasión, la alerta sobre el presunto desarme del camión permitió que los uniformados llegaran hasta el inmueble y verificaran la presencia de las autopartes.

La Alcaldía de Bogotá recordó que la ciudadanía puede informar sobre hechos delictivos o situaciones que requieran intervención policial a través de la Línea de Emergencias 123.

Los reportes permiten a las autoridades conocer lo que ocurre en los distintos sectores de la ciudad y adelantar las verificaciones correspondientes. En este caso, la información entregada por la comunidad facilitó la recuperación de partes de un furgón que había sido hurtado en Engativá y que fue localizado en una vivienda del barrio Juan Rey, en San Cristóbal.