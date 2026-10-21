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Resumen: Hip Hop al Parque 2026, festival en Bogotá, Parque Simón Bolívar, artistas de hip hop, rap en Bogotá, breakdance, grafiti, conciertos gratis en Bogotá, agenda cultural Bogotá

¡Bogotá se prende con el hip hop! Artistas internacionales llegan este fin de semana

Bogotá se alista para recibir una nueva edición de Hip Hop al Parque 2026, uno de los encuentros musicales y culturales más representativos de la capital.

El festival se celebrará este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con entrada gratuita para mayores de 14 años y una agenda que combinará conciertos, competencias de baile, arte urbano y actividades para los amantes de esta cultura.

La edición número 28 tendrá como lema “En la esquina se escribe la historia”, una propuesta que destaca el papel de los barrios en el nacimiento y desarrollo del hip hop. Las puertas se abrirán desde el mediodía y el ingreso general estará habilitado por la calle 63.

Entre los invitados internacionales se encuentran Rah Digga y Rampage, relacionados con el colectivo estadounidense Flipmode Squad. También llegarán Hispana y el proyecto Visceral desde México; el dúo francés Potsikei; la agrupación brasileña Da Guedes, y Portavoz junto a DJ Jopsen, representantes de Chile. La programación incluirá además a La Dupla, proyecto integrado por el productor español Eddy Mugre y el rapero colombiano Gaceloide.

La escena nacional tendrá nombres como Ali A.K.A. Mind, Lianna, Zetazeta, Pielroja e Izla, junto con propuestas emergentes seleccionadas mediante la Beca Hip Hop al Parque 2026. En total, 11 proyectos distritales harán parte de la programación musical.

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El breakdance también tendrá protagonismo con la Batalla Internacional Vía Alterna, que reunirá a equipos de Colombia, Venezuela, Costa Rica y Ecuador. La competencia contará con jurados internacionales y representantes de la escena local.

Más allá de los escenarios, el público encontrará una Zona de Arte y Emprendimiento con 30 iniciativas relacionadas con la moda, la ilustración, la literatura, la joyería y la música independiente. Asimismo, el Museo Abierto de Bogotá presentará 39 propuestas de arte urbano y se desarrollarán actividades pedagógicas sobre grafiti, vinilos y cultura hip hop.

Para quienes planean asistir, la calle 63 tendrá cierres viales entre las 10:00 a.m. y las 11:00 p.m. durante ambas jornadas. Las autoridades recomendaron tomar como alternativas las calles 26, 53 y 68. El acceso estará sujeto a controles de seguridad y será necesario presentar el documento de identidad.

Hip Hop al Parque 2026 ofrecerá así dos días de música y expresiones urbanas con las que Bogotá reunirá a distintas generaciones de artistas y seguidores de esta cultura.

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