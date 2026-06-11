Resumen: Autoridades en Bogotá incautaron mercancía de contrabando avaluada en más de $1.300 millones durante operativos realizados en Bosa y Engativá, donde fueron halladas prendas de vestir y rollos de tela sin documentación legal. Los productos quedaron a disposición de la DIAN mientras avanzan las acciones de control y verificación.

¡Caen miles de prendas ilegales en Bogotá! Incautan contrabando avaluado en más de $1.300 millones

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) permitió la incautación de mercancía de origen extranjero avaluada en más de $1.300 millones en la ciudad de Bogotá.

Las acciones de control se desarrollaron de manera simultánea en las localidades de Bosa y Engativá, donde las autoridades detectaron productos que no contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al país.

En total, la mercancía aprehendida fue valorada en $1.314.208.963, correspondiente a confecciones y textiles que, según el reporte oficial, eran almacenados y transportados sin soportes aduaneros.

Operativos en Bosa y Engativá

El primer procedimiento se realizó en la localidad de Bosa, al sur de la capital, donde fue inspeccionado un establecimiento abierto al público. En el lugar fueron halladas 22.980 unidades de prendas de vestir de procedencia extranjera que estaban listas para su comercialización sin los documentos exigidos por la normativa aduanera.

De forma paralela, en Engativá, al occidente de Bogotá, las autoridades realizaron la verificación de un vehículo de carga tipo tractocamión. En su interior fueron encontrados 1.555 rollos de tela importada que tampoco cumplían con los requisitos legales establecidos para su ingreso al territorio nacional.

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Toda la mercancía fue decomisada y puesta a disposición de la DIAN para los trámites correspondientes.

Pronunciamiento de las autoridades

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El coronel (e) Juan David Páez Jiménez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, destacó el impacto de este tipo de operativos en la protección de la economía nacional.

“Estas acciones reafirman el compromiso de la Policía Nacional y la DIAN en la protección de la economía nacional, la defensa del comercio legal y la lucha frontal contra las diferentes modalidades de contrabando que afectan la competitividad y el desarrollo económico del país”, señaló el oficial.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías, incluyendo medicamentos, garantizando reserva absoluta de la información suministrada.

Fortalecimiento de controles aduaneros

En medio de estos operativos, se recordó que el Congreso de la República aprobó en segundo debate un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y fortalecer las herramientas de control de la DIAN en materia de comercio exterior.

La iniciativa busca reforzar la seguridad jurídica en los procesos aduaneros y responde a un requerimiento de la Corte Constitucional sobre la actualización del marco legal del sector.

De acuerdo con lo aprobado, la nueva normativa permitirá mantener la continuidad de miles de procesos administrativos y fiscales en curso, evitando vacíos legales en el sistema de control aduanero del país. Tras su aprobación en el Congreso, el proyecto deberá ser sancionado por el Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.