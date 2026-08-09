Resumen: Un presunto caso de abandono animal fue denunciado en La Estrella, luego de que cámaras de seguridad registraran a una mujer dejando un perro amarrado frente a El Arca, el albergue municipal. El animal quedó expuesto al sol y al calor y, según el reporte conocido, estuvo en riesgo de deshidratación antes de ser rescatado. La Alcaldía difundió el caso y pidió información que permita identificar a la persona involucrada, mientras las autoridades verifican las circunstancias y determinan las responsabilidades correspondientes.

¡Lo dejó amarrado frente al albergue y se fue! Denuncian presunto abandono de un perrito en La Estrella

Un presunto caso de abandono animal es investigado en La Estrella, Antioquia, luego de que una cámara de seguridad registrara el momento en que una mujer habría dejado a un perro en inmediaciones de El Arca, el albergue municipal.

De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de La Estrella, la mujer llegó hasta el lugar en un vehículo rojo y dejó al animal amarrado a una reja. Para ese momento, no habría personal disponible en las instalaciones para recibirlo o atenderlo.

El perro permaneció expuesto al sol y al calor hasta que la situación fue advertida. Según el reporte conocido, el animal habría estado en riesgo de deshidratación antes de ser rescatado.

La cámara de seguridad registró el hecho

Las imágenes permitieron conocer lo ocurrido y dieron paso a la denuncia pública de la Administración municipal, posteriormente difundida en redes sociales. En el registro se observa el vehículo que llega hasta las inmediaciones de El Arca y el momento en que la mujer deja al perro en el lugar.

El caso generó rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes pidieron compartir las imágenes para contribuir a identificar a la persona involucrada.

Piden información sobre la mujer

La Alcaldía solicitó a quienes puedan reconocer a la mujer o tengan información que ayude a esclarecer lo ocurrido que la comuniquen a las autoridades correspondientes.

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Por ahora, se busca establecer las circunstancias en las que el animal fue dejado frente al albergue y determinar si la conducta podría constituir un caso de abandono animal.

La Administración municipal también rechazó este tipo de situaciones y recordó la responsabilidad que implica el cuidado de los animales de compañía.

“No podemos ser indiferentes ante este tipo de situaciones. Un animal no es un objeto que se pueda abandonar a su suerte”, agregaron desde la Alcaldía.

El caso continúa bajo verificación

Aunque el video permite observar el momento en que el perro habría sido dejado en el lugar, las autoridades deberán establecer las circunstancias completas del caso y determinar las responsabilidades que correspondan.

La situación también motivó un llamado a quienes no puedan continuar a cargo de un animal para que recurran a canales institucionales o fundaciones habilitadas, donde puedan recibir orientación y encontrar alternativas responsables.

El perro fue rescatado tras ser encontrado en las inmediaciones del albergue. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y esperan obtener información que permita esclarecer el caso.