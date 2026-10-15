¡Hacían tratamientos médicos sin estar autorizados! Sellan dos centros estéticos en Bello

Resumen: La Secretaría de Salud de Bello selló dos centros estéticos que hacían carboxiterapia, depilación láser y procedimientos con plasma sin autorización. Ya van más de 20 cierres.

La Secretaría de Salud de Bello selló dos centros estéticos en los que, según las autoridades, se realizaban procedimientos invasivos sin autorización para hacerlos en sus instalaciones y sin personal capacitado para llevarlos a cabo.

De acuerdo con la alcaldía, se trata de clausuras temporales parciales. La medida se tomó después de identificar incumplimientos en procedimientos que exigen competencias específicas y la supervisión de personal médico debidamente habilitado.

Con estos dos cierres, ya son más de 20 los establecimientos de este tipo clausurados en Bello en lo corrido del año, por no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas tanto a los lugares como al personal que trabaja en ellos.

Estos eran los procedimientos que hacían en los centros estéticos

Durante la inspección, las autoridades sanitarias encontraron que en el lugar se hacía carboxiterapia, un tratamiento médico que consiste en infiltrar de forma controlada gas de dióxido de carbono medicinal debajo de la piel.

Según la información entregada, este procedimiento busca mejorar la circulación, estimular la producción de colágeno para darle firmeza a la piel y quemar grasa.

Otro de los procedimientos detectados fue la depilación láser, un tratamiento médico que disminuye o elimina el crecimiento del vello por medio de pulsos de luz láser.

Además, se comprobó que en el sitio se realizaban procedimientos de centrifugación. Esta técnica separa los distintos componentes de la sangre para obtener el plasma, que se usa para estimular la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

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En los tres casos, las autoridades señalaron que se trata de procedimientos que requieren competencias y supervisión de personal médico habilitado, condiciones que no se cumplían en los establecimientos sellados.

Las autoridades recordaron que este tipo de intervenciones deben cumplir con los requisitos sanitarios y con las competencias profesionales definidas para cada procedimiento.

Diana Cristina Lopera Pineda, referente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, explicó que en estos centros estéticos se hacían procedimientos que le corresponden a un profesional del área de la salud. Según la funcionaria, esos profesionales deben estar habilitados ante la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.

La Alcaldía de Bello indicó que estos operativos buscan prevenir riesgos para la salud de quienes acuden a este tipo de lugares y garantizar que los procedimientos estéticos se hagan bajo las condiciones que exige la normatividad vigente.

Lopera Pineda aseguró que las visitas e intervenciones continuarán, con el propósito de prevenir y reducir los riesgos para la salud pública. «Juntos construimos un Bello más saludable», afirmó la funcionaria.

Las clausuras se suman a los controles que la Secretaría de Salud del municipio ha adelantado durante el año sobre establecimientos que ofrecen servicios estéticos.

La cifra de más de 20 cierres en lo que va de 2026 corresponde a lugares que no cumplieron con las medidas sanitarias exigidas al establecimiento o al personal que allí labora.

La alcaldía de Bello hizo un llamado a la ciudadanía para que, antes de someterse a cualquier procedimiento invasivo, verifique que tanto el establecimiento como el profesional estén habilitados.

Según la Alcaldía, también es importante confirmar que el lugar cumpla con todas las condiciones sanitarias y normativas necesarias para funcionar y para realizar este tipo de procedimientos.

La recomendación aplica a tratamientos como la carboxiterapia, la depilación láser o los procedimientos con plasma, que según las autoridades son tratamientos médicos y requieren personal con la formación y la habilitación correspondientes.

Por ahora, los dos centros estéticos permanecen con sellos de clausura temporal parcial, mientras la Secretaría de Salud de Bello continúa con los operativos de inspección, vigilancia y control en el municipio.

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