Resumen: Tras la victoria de Colombia sobre Ghana en el Mundial 2026, Nana Kwaku Bonsam, conocido como el "brujo" que acompañó a la selección africana, protagonizó un curioso momento al compartir con hinchas colombianos entre fotografías, cánticos y celebraciones, en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

¡Lo cogieron de parche! El “brujo” de Ghana terminó festejando con la hinchada la victoria de la Tricolor

El triunfo de la Selección Colombia sobre Ghana en el Mundial de 2026 no solo dejó la clasificación de la ‘Tricolor’ a los octavos de final, sino también una de las escenas más comentadas por los aficionados en redes sociales. Al finalizar el encuentro, un grupo de hinchas colombianos terminó compartiendo con Nana Kwaku Bonsam, el hombre conocido por muchos como el «brujo» que acompañó a la selección africana durante el torneo.

Lo que días antes había generado toda clase de comentarios entre los seguidores de ambos equipos terminó convirtiéndose en un momento de celebración, marcado por fotografías, cánticos y bromas tras el pitazo final.

Del ambiente de tensión a una celebración entre aficionados

Luego de la victoria 1-0 de Colombia, varios seguidores de la ‘Tricolor’ se acercaron a Nana Kwaku Bonsam, quien durante el campeonato llamó la atención por aparecer apoyando a Ghana y realizar actos simbólicos relacionados con sus creencias tradicionales.

Lejos de cualquier confrontación, el encuentro transcurrió en un ambiente festivo. Los aficionados colombianos aprovecharon para tomarse fotografías con él, bailar y compartir algunos minutos mientras celebraban la clasificación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales también se observa cómo el ‘chamán’ es levantado sobre los hombros por algunos hinchas, mientras a su alrededor se escuchan cánticos y expresiones de celebración que rápidamente se hicieron virales.

La escena fue ampliamente compartida por usuarios en distintas plataformas digitales, donde muchos destacaron el ambiente de camaradería que se vivió una vez terminó el compromiso.

#VIRAL. Colombianos que fueron a ver el partido en el Arrowhead de Kansas City (EEUU), agarraron de parche almbrujo de Ghana tras finalizar el encuentro. "Se quemó, el brujo se quemó", arengaban los compatriota mientras sacaban en hombros al hechicera que finalmente no sirvió 😅 pic.twitter.com/zRLUuUc65h — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 4, 2026

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam?

El hombre que se convirtió en uno de los personajes más comentados alrededor de la selección de Ghana se llama realmente Stephen Osei Mensah. Nació en 1973 en la región de Ashanti, en Ghana, y años después adoptó el nombre de Nana Kwaku Bonsam al convertirse en sacerdote tradicional.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, durante su adolescencia sufrió una explosión de gas que le dejó quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo.

También se ha explicado que el término «Nana» representa una expresión de respeto dentro de la cultura local, mientras que «Bonsam» hace parte de las creencias tradicionales de esa región y no tiene el mismo significado que esa palabra podría tener en otras culturas.

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Su fama en el fútbol viene de varios años atrás

Aunque volvió a captar la atención durante el Mundial de 2026, esta no es la primera vez que Nana Kwaku Bonsam aparece relacionado con un torneo internacional de fútbol.

Uno de los episodios por los que alcanzó mayor notoriedad ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014, cuando aseguró haber provocado una supuesta «lesión espiritual» al futbolista Cristiano Ronaldo. Sin embargo, nunca existió evidencia que respaldara esa afirmación o que relacionara las molestias físicas del jugador portugués con esas declaraciones.

En esta Copa del Mundo volvió a aparecer en diferentes escenarios deportivos vistiendo sus característicos atuendos tradicionales y realizando actos simbólicos, como lanzar polvo blanco durante algunos de los partidos de Ghana.

Su presencia incluso despertó curiosidad entre los aficionados colombianos antes del compromiso. En los días previos al encuentro, un grupo de seguidores de la Selección se reunió en Monserrate, en Bogotá, con el propósito de realizar un acto simbólico que, según manifestaron, buscaba «contrarrestar» cualquier ritual que pudiera favorecer al conjunto africano.

🚨🇨🇴 ¡COLOMBIANOS SUBEN A MONSERRATE PARA “ROMPER” LA BRUJERÍA DE GHANA! 🇨🇴🙏 Decenas de hinchas de la Selección Colombia ascienden a Monserrate como una cábala para el partido de mañana frente a Ghana. En redes sociales aseguran que, con esta muestra de fe, buscan… pic.twitter.com/2MortMTrJl — NotiCali (@NotiCaliOficial) July 2, 2026

Colombia ya piensa en el reto de octavos de final

Mientras el curioso episodio sigue dando de qué hablar en redes sociales, la Selección Colombia dejó atrás el triunfo sobre Ghana y ya concentra su atención en el siguiente desafío del campeonato.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso está programado para el próximo 7 de julio a las 3:00 de la tarde, en un partido en el que la ‘Tricolor’ buscará seguir avanzando en el certamen y mantenerse en la lucha por un lugar entre las mejores selecciones del torneo.