Resumen: Aquella noche quedará grabada para siempre en la memoria de los aficionados, especialmente por la heroica actuación de su portero, Vozinha, quien le atajó sendos "riflazos" al astro argentino

¡Recibidos como campeones! Locura total en Cabo Verde para aclamar a su selección tras la hazaña en el Mundial 2026

Minuto30.com .- La selección de Cabo Verde ha regresado a casa, y el país entero se ha paralizado para darles las gracias. Tras una participación histórica en su primer Mundial, el equipo africano fue recibido con honores de campeón.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) anunció su regreso con un emotivo y directo mensaje: «Llegamos «. Lo que siguió fue una auténtica fiesta nacional.

Un recibimiento multitudinario en Praia

Desde tempranas horas, centenares de aficionados colapsaron los accesos al aeropuerto internacional de Praia. Las largas filas y los atascos no importaron; el único objetivo era ver de cerca a los jugadores que pusieron el nombre de su país en el mapa del fútbol mundial.

El equipo, liderado por el veterano y carismático portero Vozinha, fue aclamado por una marea de personas vestidas de azul, blanco y rojo que coreaban sus nombres a las afueras de la terminal.

Una campaña que quedará en la historia

El fervor de la afición está más que justificado. En su debut absoluto en una Copa del Mundo, Cabo Verde no solo compitió, sino que superó todas las expectativas. El combinado nacional logró superar la fase de grupos y meterse hasta los 16avos de final del Mundial 2026, un hito impresionante para una nación que se estrenaba en la máxima cita del fútbol.

Aunque la aventura mundialista llegó a su fin en la ronda eliminatoria, el mensaje en las calles de Praia fue claro: para su gente, ya son campeones eternos.

Invictos en los 90 minutos: La hazaña que asombró al mundo

Cabo Verde se despide de este Mundial con un registro insólito y digno de aplauso: no perdieron ni un solo partido en el tiempo reglamentario. Su única caída llegó en la agonía de la prórroga frente a Argentina.

El camino de los «Tubarões Azuis» en el Grupo H fue una auténtica lección de resistencia. Lograron secar por completo a las ofensivas de Arabia Saudita (0-0) y España (0-0), y un partidazo ante Uruguay que culminó en un vibrante 2-2, pasando como uno de los mejores terceros.

Ya en la ronda de 16avos, el destino los cruzó con la selección de Lionel Messi. Cabo Verde no se dejó intimidar, forzando el empate durante los 90 minutos regulares.

No fue sino hasta el minuto 111, en el tiempo extra cuando la Albiceleste logró a través de un autogol, sellar un dramático 3-2 definitivo.

Aquella noche quedará grabada para siempre en la memoria de los aficionados, especialmente por la heroica actuación de su portero, Vozinha, quien le atajó sendos «riflazos» al astro argentino, demostrando al mundo por qué este equipo de leyenda merecía el recibimiento de campeones.

Video publicado por la Selección de Cabo Verde