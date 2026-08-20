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Resumen: Un presunto ladrón fue retenido por ciudadanos tras intentar quitarle un celular a una pasajera desde la ventana de un TransMilenio, cerca de la estación Quiroga, en Bogotá. El hombre fue agredido durante la retención, mientras la Policía recuperó el teléfono, avaluado en unos dos millones de pesos, y lo dejó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de hurto.

¡Lo cogieron a ‘correazos’! Presunto ladrón intentó robar un celular y terminó retenido por ciudadanos

Un intento de hurto ocurrido cerca de la estación Quiroga, sobre la troncal Caracas de TransMilenio, terminó con un hombre retenido por ciudadanos.

El hecho se presentó durante la noche del martes 18 de agosto. Según información entregada por la Policía Nacional a Noticias Caracol, el señalado habría intentado quitarle el celular a una pasajera aprovechando una de las ventanas del articulado.

La Policía explicó que habría utilizado una modalidad conocida como escalera humana para alcanzar a la víctima. Durante el intento de huida, quedó sujeto de uno de sus brazos y suspendido de la ventana del bus.

“Al parecer, el hombre, mediante la modalidad de escalera humana, intentó despojar a una pasajera de su teléfono celular; sin embargo, quedó sujetado de uno de sus brazos mientras permanecía colgado de la ventana del articulado”, precisó la institución.

Ciudadanos lo retuvieron antes de que llegara la Policía

Usuarios de TransMilenio y algunos motociclistas intervinieron para evitar que el hombre escapara. Cuando llegaron los uniformados, encontraron al señalado con signos de haber sido agredido durante la retención.

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“Al llegar los uniformados, evidenciaron que el hombre había sido agredido físicamente por algunos usuarios durante la retención”, informó la institución.

El episodio quedó registrado en video y las imágenes posteriormente circularon en redes sociales.

#BOGOTÁ. Pasajeros en TransMilenio detuvieron a un sujeto que presuntamente intentó robar un celular con la modalidad de 'escalera humana'. La comunidad lo inmovilizó en la ventanilla, lo increpó y hasta correa le dieron en el c*lo pelado antes de ser entregado a la Policía. 🧵👇🏻 pic.twitter.com/TYyw0NWknx — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 19, 2026

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El celular fue recuperado

Las autoridades recuperaron el teléfono reportado como hurtado, cuyo valor fue estimado en dos millones de pesos.

“El dispositivo móvil, avaluado en dos millones de pesos, fue recuperado”, confirmó la Policía.

El hombre fue trasladado por los uniformados y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto.

“El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto”, señalaron las autoridades.

Policía hizo un llamado a denunciar

El caso generó reacciones en redes sociales, especialmente por la intervención de los ciudadanos y la agresión registrada durante la retención.

Ante este tipo de situaciones, la Policía reiteró la importancia de informar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad.

“La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123 o del CAI más cercano”, indicó la institución.

La Fiscalía continuará con el proceso correspondiente para establecer la situación jurídica del capturado.