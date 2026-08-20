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Resumen: Alertan por falsas ofertas de empleo relacionadas con el Metro de Bogotá y entregan recomendaciones para evitar caer en estafas.

¡Ojo si busca trabajo! Alertan por falsas ofertas de empleo del Metro de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó una contundente alerta dirigida a toda la ciudadanía con el fin de evitar que caigan en engaños al buscar ofertas de trabajo a través de portales de internet y plataformas digitales.

Según la alcaldía, delincuentes están suplantando a reconocidas entidades para captar datos personales de las víctimas, exigirles pagos fraudulentos o vulnerar su seguridad financiera mediante convocatorias laborales engañosas.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades han detectado que los estafadores utilizan con frecuencia el nombre del megaproyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá como gancho para atraer a los ciudadanos desocupados.

Frente a este panorama, se reiteró que la empresa encargada de las obras jamás adelanta convocatorias laborales por medio de redes sociales.

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Por ello, la primera recomendación de los expertos es verificar el sitio web o canal de origen del anuncio y cerraarse de que la entidad responsable cuente con portales web institucionales y canales de atención debidamente acreditados.

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Entre los indicios clave para identificar un fraude en estas ofertas destaca la exigencia de dinero a cambio de participar en el proceso de selección o de realizar trámites.

Asimismo, se advirtió sobre las maniobras de presión psicológica con mensajes de extrema urgencia para apresurar consignaciones, así como la recolección indebida de documentos de identidad.

Las autoridades instaron a los aspirantes a cotejar los datos públicos de la compañía antes de entregar información sensible que ponga en riesgo su integridad.

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