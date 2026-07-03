Resumen: Alias ‘Pablo’, presunto cabecilla de zona y jefe de sicarios del Clan del Golfo en El Bagre, fue capturado en una operación conjunta entre el Ejército y la Policía. Las autoridades hicieron efectiva una orden judicial vigente en su contra por delitos como homicidio, extorsión, secuestro y acceso carnal violento. Según las investigaciones, estaría vinculado a la ejecución de homicidios selectivos, intimidaciones y al control armado y financiero de la estructura criminal en el Bajo Cauca antioqueño. Tras su detención, fue dejado a disposición de las autoridades para continuar el proceso judicial.

¡Lo buscaban por graves delitos! Cayó alias ‘Pablo’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en El Bagre

Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra las estructuras del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. En una operación adelantada en el municipio de El Bagre fue capturado un hombre conocido con el alias de ‘Pablo’, señalado de desempeñar un papel clave dentro de la Subestructura Uldar Cardona Rueda de esa organización criminal.

El procedimiento fue realizado por tropas del Batallón de Selva N.° 57, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de las operaciones que se desarrollan para afectar el accionar de los grupos armados organizados que delinquen en esta zona del departamento.

Tenía una orden judicial vigente

Durante el operativo, las autoridades hicieron efectiva una orden de captura que pesaba sobre alias ‘Pablo’, quien era requerido por la justicia para responder por los delitos de homicidio, extorsión, secuestro y acceso carnal violento.

Tras su detención, el señalado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso judicial correspondiente para definir su situación jurídica.

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Lo señalan de liderar acciones violentas

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, alias ‘Pablo’ presuntamente ejercía como cabecilla de zona y jefe de sicarios de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, una de las estructuras del Clan del Golfo con presencia en esa región de Antioquia.

Las investigaciones indican que, dentro de la organización, tendría la responsabilidad de coordinar la ejecución de homicidios selectivos, acciones terroristas e intimidaciones contra la población.

Asimismo, sería uno de los encargados de fortalecer el control armado y las finanzas de la estructura ilegal en el municipio de El Bagre, donde este grupo mantiene injerencia criminal.

Continúan las operaciones en el Bajo Cauca

Con esta captura, las autoridades buscan afectar la capacidad operativa de la organización ilegal y debilitar su estructura de mando en el Bajo Cauca antioqueño.

El Ejército y la Policía señalaron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas en esta subregión del departamento para contrarrestar las actividades de los grupos armados organizados y avanzar en las acciones judiciales contra sus presuntos integrantes.