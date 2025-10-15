Lo buscaban por falsedad y cayó en operativo contra el comercio ilegal en el centro de Bogotá
Resumen: En una megatoma interinstitucional realizada en el sector de La Favorita, en Los Mártires, las autoridades capturaron a un mecánico que tenía una orden de captura vigente por falsedad en documento público. En el operativo, liderado por la Policía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local, también se inspeccionaron motocicletas y talleres para detectar autopartes de dudosa procedencia. Tres locales fueron suspendidos por invadir el espacio público y se impusieron 25 comparendos por diferentes infracciones de tránsito.

En medio de una nueva megatoma interinstitucional realizada en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, las autoridades capturaron a un hombre que trabajaba como mecánico y que era requerido por la justicia por el delito de falsedad en documento público.

La operación fue desarrollada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Alcaldía Local de Los Mártires, como parte de la estrategia distrital para combatir los mercados ilegales y recuperar el espacio público en zonas críticas del centro de la capital.

El hombre fue sorprendido mientras trabajaba en un taller de mecánica. Durante la verificación de antecedentes, los uniformados descubrieron que tenía una orden de captura vigente, por lo que fue detenido y trasladado a la URI de Puente Aranda, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Además de esta captura, el operativo incluyó inspecciones a motocicletas y establecimientos dedicados a la venta de repuestos y accesorios. Expertos en automotores de la Secretaría de Seguridad revisaron los sistemas de identificación de los vehículos para detectar posibles alteraciones o piezas de dudosa procedencia.

Como resultado de estas inspecciones, tres establecimientos fueron suspendidos temporalmente por irregularidades en su funcionamiento y por invadir el espacio público con vehículos estacionados frente a sus locales. Asimismo, la Seccional de Tránsito impuso 25 comparendos: 13 por mal parqueo y 12 por falta de documentos o elementos de seguridad.

El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, destacó que estos operativos buscan cerrar el paso a las economías ilegales que se nutren del hurto y tráfico de autopartes.

“El mensaje es claro: en Bogotá no hay espacio para los criminales ni para los mercados ilegales. Con estas acciones seguimos recuperando la confianza ciudadana y combatiendo la informalidad que sirve de refugio para la delincuencia”, afirmó el funcionario.

La intervención forma parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) y de la estrategia Lucha Contra el Crimen, que busca prevenir delitos como el hurto de autopartes y los homicidios en sectores de alta concentración de talleres mecánicos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o actividad delictiva a través de la Línea 123, recordando que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en la lucha contra el crimen en Bogotá.

