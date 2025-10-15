Hallan cuerpo envuelto en bolsas en parque infantil de Bosa, Bogotá

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad del barrio Villa Colombia, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, luego de que un cuerpo sin vida envuelto en bolsas negras fuera encontrado en un parque infantil de la zona.

Se presume que el cadáver permaneció en el lugar durante varias horas antes de que los habitantes alertaran a las autoridades.

El mayor Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, confirmó el hallazgo: “Hallamos un cuerpo sin vida envuelto. En estos momentos adelantamos las investigaciones con el Cuerpo Técnico de Investigación para esclarecer los hechos”.

Unidades de criminalística llegaron al parque para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades judiciales han iniciado la revisión de las cámaras de seguridad en Villa Colombia, esperando establecer la identidad de la persona o personas que abandonaron el cadáver en el lugar.

La Policía de Bosa ha hecho un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que altere la tranquilidad y la convivencia, a fin de contribuir a la lucha contra el crimen en Bogotá.

