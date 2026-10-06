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Resumen: Bomberos hallaron un cuerpo en Guarne, detrás del patinódromo municipal. Fue identificado como Antonio José C. G., reportado como desaparecido días antes.

Lo buscaban desde hace días: hallan sin vida a un hombre desaparecido en Guarne

Un cuerpo sin vida fue encontrado en la noche del pasado lunes 5 de octubre en la parte trasera del patinódromo municipal de Guarne, Antioquia.

Según la información oficial, fueron integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Guarne quienes ubicaron el cadáver. De inmediato, informaron a las autoridades competentes para que se iniciaran los procedimientos de rigor.

Poco después, uniformados de la Policía Nacional y personal especializado llegaron al sitio para realizar las diligencias judiciales, entre ellas el levantamiento del cuerpo, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

La persona fue identificada como Antonio José. De acuerdo con la información conocida, había sido reportado como desaparecido en días anteriores.

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Hasta ahora, las causas del fallecimiento no han sido confirmadas de manera oficial.

La Alcaldía de Guarne aseguró que seguirá informando a la comunidad sobre los avances del caso, pero únicamente a partir de datos oficiales y verificados por las entidades a cargo.

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