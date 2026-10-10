¡Lo buscaban desde 1995! Cayó en Antioquia alias ‘El Descuartizador’, requerido por Francia

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Resumen: La Policía capturó en La Pintada, Antioquia, a alias ‘El Descuartizador’, requerido por Francia por el homicidio y desmembramiento de su expareja en 1995. El hombre tenía circular roja de Interpol y, según los reportes, habría utilizado una identidad falsa para evadir a las autoridades. Su ubicación fue posible gracias a un operativo de cooperación internacional entre Colombia y Francia.

Un operativo de cooperación internacional permitió la captura en Antioquia de un hombre conocido con el alias de ‘El Descuartizador’, buscado por las autoridades de Francia por su presunta participación en un homicidio ocurrido en ese país en 1995.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de La Pintada, en el Suroeste antioqueño, donde la Policía Nacional de Colombia ubicó a Antonio, requerido por el asesinato y desmembramiento de su expareja, identificada como Corinne.

De acuerdo con la información oficial, el hombre tenía una circular roja de Interpol, mecanismo utilizado para solicitar la localización y detención provisional de personas requeridas por las autoridades judiciales de otros países.

Un caso ocurrido en Francia en 1995

Los hechos por los que es requerido se remontan a 1995, cuando habría ocurrido el homicidio de su expareja en territorio francés. Desde entonces, las autoridades adelantaban las gestiones para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

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Según los reportes, las labores de inteligencia permitieron establecer que el hombre presuntamente habría alterado sus huellas dactilares y utilizado una identidad falsa para evadir los controles. Sin embargo, no se precisaron detalles sobre estas maniobras ni el tiempo durante el cual habría usado otra identidad.

#EsNoticia | CAPTURADO ALIAS ‘EL DESCUARTIZADOR’, BUSCADO POR UN HOMICIDIO OCURRIDO EN FRANCIA “La inteligencia predominante y la cooperación internacional nos permiten ubicar a quienes pretenden evadir la justicia”. En La Pintada, #Antioquia, capturamos a alias ‘El Descuartizador’, requerido por Francia mediante circular roja de @INTERPOL_HQ, por su presunta responsabilidad en el homicidio y desmembramiento de su expareja. Este resultado fue posible gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional de Colombia y las autoridades francesas, a través de la @PoliceNationale, la #DCIS y @France_Colombia. #DiosYPatria #TerritoriosSeguros — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 10, 2026

Además, las autoridades investigan posibles vínculos del señalado con redes de narcotráfico y estructuras del crimen organizado con presencia en Europa, América Latina, España y Marruecos. Estas posibles conexiones hacen parte de las investigaciones y no constituyen una confirmación de responsabilidad en otros delitos.

Cooperación entre Colombia y Francia permitió ubicarlo

La captura fue resultado del trabajo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía Nacional de Francia, la Dirección de Cooperación Internacional de Seguridad (DCIS) y la representación diplomática francesa en el país.

El intercambio de información permitió ubicar al hombre en La Pintada. Tras el procedimiento, quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar el trámite correspondiente frente al requerimiento judicial emitido por Francia.

La Policía destacó la importancia de la cooperación internacional para localizar a personas requeridas por la justicia y avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.