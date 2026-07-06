Resumen: La Policía Nacional capturó en Cali a un hombre requerido por Brasil mediante circular roja de Interpol por los presuntos delitos de usura y extorsión relacionados con una red de préstamos ilegales bajo la modalidad de "gota a gota". En los operativos también fueron ubicadas otras personas solicitadas por autoridades de España, mientras avanzan los procesos de extradición correspondientes.

¡Lo buscaba Interpol! Cayó en Cali a señalado integrante de red de ‘gota a gota’ buscado por Brasil

Un operativo desarrollado por la Policía Nacional en Cali permitió la captura de un hombre que era requerido por las autoridades de Brasil mediante una notificación roja de Interpol. El procedimiento se llevó a cabo como parte de las acciones de cooperación judicial internacional para ubicar personas con requerimientos vigentes en otros países.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el capturado es señalado de hacer parte de una organización dedicada al préstamo ilegal de dinero bajo la modalidad conocida como «gota a gota», una práctica que, según la investigación adelantada por la justicia brasileña, estaría acompañada de cobros con intereses excesivos y mecanismos de intimidación para exigir el pago de las deudas.

Por estos hechos, el hombre es requerido en Brasil para responder por los delitos de usura y extorsión.

Tras su captura en la capital del Valle del Cauca, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el trámite correspondiente mientras se define su proceso de extradición hacia el país solicitante.

Operativos también permitieron ubicar a requeridos por España

La Policía Nacional informó que este resultado hace parte de una serie de procedimientos realizados recientemente en Cali en coordinación con organismos de cooperación internacional para ubicar personas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras.

Uno de los casos se registró en la vía que comunica a Cali con Buenaventura, a la altura del corregimiento El Vergel, donde fue retenido con fines de extradición un ciudadano colombiano solicitado por España mediante notificación roja de Interpol.

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Según las autoridades españolas, el hombre deberá responder por el delito de lesiones graves, luego de ser señalado de haber agredido violentamente a una persona en la ciudad de Bilbao, causándole afectaciones permanentes en su integridad física.

En otra diligencia adelantada en el barrio Altos de Jordán, en Cali, fue ubicado otro hombre requerido por España por los delitos de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.

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La investigación en ese país indica que el capturado presuntamente integraba una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y que habría participado en actividades relacionadas con el acondicionamiento y traslado de mercancía contaminada con estupefacientes durante mayo de 2024 en las localidades de Mollina y Antequera.

Identifican a colombiano buscado por Panamá

Durante las labores de control desarrolladas por unidades del Modelo del Servicio orientado a las Personas y los Territorios en el barrio Cañaveralejo, las autoridades identificaron además a un ciudadano colombiano que tenía vigente una notificación roja de Interpol emitida por Panamá. El requerimiento corresponde a los delitos de lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita.

Sin embargo, la Policía explicó que el procedimiento no pudo hacerse efectivo debido a que se trata de un ciudadano colombiano por nacimiento, condición que impide materializar la solicitud conforme a las disposiciones legales aplicables entre ambos países.

Continúan los procesos de extradición

Los ciudadanos requeridos por España y Brasil permanecen a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes para definir su entrega a las autoridades de esos países.

La Policía Nacional destacó que estas actuaciones hacen parte del trabajo articulado con Interpol y organismos internacionales para localizar personas con órdenes judiciales vigentes fuera de Colombia.

Según la institución, la cooperación entre países continúa siendo una herramienta clave para enfrentar estructuras vinculadas con delitos como narcotráfico, extorsión, usura y otras conductas relacionadas con la delincuencia organizada transnacional.