Resumen: Un niño cayó desde la ventana de un segundo piso en Giza, Egipto, pero logró ser salvado por un hombre que se encontraba en la calle. Durante el descenso, el menor golpeó un tendedero que frenó parcialmente su caída y dio tiempo para que el hombre reaccionara, lo alcanzara y lo atrapara antes de que golpeara el suelo. El momento quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

¡Lo atrapó en el aire! Hombre logró salvar a un niño que cayó desde un segundo piso en Egipto

Un hombre protagonizó una rápida reacción durante un accidente ocurrido en Giza, Egipto, luego de que un niño cayera desde la ventana de un segundo piso. El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, donde llamó la atención la manera en que el sujeto consiguió intervenir antes de que el menor llegara al suelo.

El hecho ocurrió mientras el hombre se encontraba en la calle. En medio de la caída, el niño alcanzó a chocar contra un tendedero ubicado debajo de la ventana, lo que interrumpió por unos instantes su descenso.

Ese breve lapso fue suficiente para que el hombre pudiera ubicarse en el lugar y recibir al menor con sus brazos, evitando que impactara directamente contra el pavimento.

El tendedero frenó parte de la caída

Las imágenes muestran cómo el niño sale de la ventana y comienza a descender hacia la calle. En el trayecto, su cuerpo alcanza a golpear un tendedero instalado debajo, antes de continuar hacia el suelo.

El elemento funcionó como una interrupción durante la caída y dio al hombre que estaba abajo unos instantes para reaccionar. Finalmente, logró alcanzar al menor antes de que este terminara en el pavimento.

Tras atraparlo, el hombre permaneció con el niño en brazos. En la grabación se observa que se desplazó por diferentes lugares mientras sostenía al menor, aparentemente buscando cómo actuar después de lo ocurrido.

La escena generó preocupación entre las personas que se encontraban en el sector y posteriormente llamó la atención de usuarios en redes sociales.

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El rescate quedó registrado en video

El momento fue captado por una cámara y las imágenes comenzaron a circular en plataformas digitales. La grabación permite observar el instante en que el menor cae desde la edificación y la reacción del hombre que se encontraba en la calle.

La rapidez con la que intervino fue uno de los aspectos que más comentarios generó entre quienes conocieron el caso a través del video.

🇪🇬🦸‍♂️ ¡El hombre con los mejores reflejos en Egipto! 😱 Un niño cayó desde la ventana de un segundo piso en Giza (norte). Durante su descenso, se golpeó con un tendedero, que amortiguó y postergó la caída, dándole tiempo a un hombre que se encontraba en la calle para poder atraparlo antes de que impactara contra el suelo. — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 7, 2026

El episodio también volvió a poner la atención sobre los riesgos que pueden representar las ventanas y balcones para los niños pequeños, especialmente en espacios ubicados a varios metros del suelo.

Un accidente que pudo terminar de otra manera

Aunque el video muestra el momento del rescate, la información disponible no establece mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron al niño a caer desde la ventana ni entrega información adicional sobre su estado de salud después del incidente.

Lo que quedó registrado es que el menor fue alcanzado por el hombre antes de llegar directamente al pavimento y que el tendedero ubicado en el recorrido de la caída también intervino en esos segundos.

La grabación posteriormente se difundió en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la reacción del hombre ante una situación que ocurrió en cuestión de segundos.