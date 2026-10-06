Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Consejo de Ministros, liderado por Pedro Sánchez, aprobó dos reales decretos con 21 medidas para fomentar el alquiler asequible, aumentar la oferta habitacional, otorgar préstamos y regular el mercado inmobiliario.

Gobierno de España aprueba 21 medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda y frenar la especulación

Minuto30.com .- El Gobierno español, a través del Consejo de Ministros, dio luz verde este martes 6 de octubre de 2026 a dos reales decretos ley que agrupan 21 medidas enfocadas en mitigar la crisis habitacional en el país. El presidente Pedro Sánchez destacó que estas iniciativas, descritas como de «puro sentido común y humanidad», buscan intervenir un mercado inmobiliario que actualmente funciona de manera disfuncional.

Debido a la disolución de las Cortes y la reciente convocatoria a elecciones generales, la normativa deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso para su ratificación definitiva. Las medidas establecen cuatro ejes de acción fundamentales:

1. Beneficios fiscales y financiación para compradores

Para aliviar el peso económico del alquiler y la compra, el Gobierno implementará un esquema de incentivos:

Inquilinos: Podrán desgravar en su declaración de la renta parte del alquiler. Como ejemplo, en un canon mensual de 800 euros, la deducción podría acercarse a los 1.000 euros anuales.

Pequeños propietarios: Recibirán incentivos fiscales si deciden arrendar sus propiedades a precios asequibles.

Primeros compradores: A través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se habilitará una histórica línea de financiación de 10.000 millones de euros. Esta otorgará préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para cubrir la cuota inicial de las hipotecas, apuntando especialmente a la emancipación de los jóvenes.

2. Aumento de la oferta habitacional

Con el propósito de dinamizar el mercado, el plan contempla inyecciones de capital destinadas a la construcción y adaptación de inmuebles:

280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada, acortando los tiempos de edificación.

400 millones de euros en ayudas directas a proveedores de vivienda social.

La entidad pública «Casa 47» adquirirá miles de propiedades de la Seguridad Social para destinarlas a los sectores más vulnerables de la población.

3. Estabilidad contractual y freno a la especulación

Uno de los decretos prorroga hasta por dos años los contratos de alquiler para inquilinos cumplidos, limitando los aumentos de precio. Además, se busca establecer la prórroga automática de los contratos a su vencimiento, aunque este punto dependerá de las mayorías en la Diputación Permanente.

En cuanto a la especulación inmobiliaria, Sánchez fue tajante frente a quienes ven la vivienda «como un objeto mercantil». Las nuevas reglas limitarán la compra masiva por parte de los ‘fondos buitre’, atarán los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) a la oferta de alquiler asequible, y obligarán a los pisos turísticos a tributar formalmente como negocios.

Otros acuerdos de Estado

Durante la misma sesión, el Consejo de Ministros también aprobó:

La tramitación urgente de un real decreto para garantizar que las mujeres reciban información veraz y objetiva previa al consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo, sin importar su lugar de residencia.

El incremento del presupuesto para seguros agrarios en 2026, alcanzando los 372,6 millones de euros (un 18% más).

Nuevas directrices de protección civil para reforzar la respuesta del Estado ante emergencias por sustancias peligrosas, erupciones volcánicas y terremotos.