Resumen: Jeferson Herrera, alias ‘Pato’, fue judicializado por atacar con un arma cortopunzante al novio de su ex pareja en Kennedy. La víctima sufrió una grave herida en el cuello y fue salvada gracias a atención médica, mientras el agresor quedó en centro carcelario a disposición de la justicia.

¡Lo atacó por celos! A la cárcel alias ‘Pato’ por intento de homicidio contra el novio de su ex pareja

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jeferson Herrera, alias ‘Pato’, señalado de haber atacado con un arma cortopunzante a un hombre en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Los hechos se registraron el 30 de noviembre de 2025, cuando el presunto agresor se abalanzó sobre la víctima en plena vía pública, propinándole múltiples heridas con arma blanca, incluida una grave en el cuello. La víctima fue trasladada de urgencias a un centro hospitalario, donde recibió atención médica que permitió salvarle la vida.

Según el material probatorio, el ataque se habría producido por motivos sentimentales, debido a que la víctima inició una relación con la expareja de Herrera, lo que habría desencadenado la agresión.

Esto le podría interesar: ¡Mano dura en Antioquia! Caen expendedores en Medellín y hallan material explosivo en Ituango

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy imputó a Herrera el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos, y por disposición judicial deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

alias ‘Pato’ fue capturado el 15 de enero de 2026 por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en cumplimiento de una orden judicial. Este procedimiento hace parte de los esfuerzos de la Fiscalía para proteger a las víctimas y prevenir hechos de violencia derivados de conflictos personales, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional como Kennedy.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar situaciones de riesgo y conflictos que puedan derivar en violencia, subrayando que la atención temprana y la intervención de las autoridades son fundamentales para evitar tragedias.