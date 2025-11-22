Menú Últimas noticias
    ¡Lo atacó en plena vía pública! Menor de 17 años capturado tras brutal agresión en Kennedy

    El adolescente habría herido con arma blanca a un hombre en medio de una fuerte discusión en el barrio Socorro.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Policía de Bogotá.
    Resumen: Un menor de 17 años fue aprehendido en el barrio Socorro, en Kennedy, luego de agredir con arma blanca a un hombre durante una discusión en vía pública. La víctima recibió una herida en el cuello y fue trasladada a un centro asistencial. El adolescente quedó a disposición de la autoridad competente, que ordenó su reclusión en un centro especializado. En lo que va del año, la Policía ha aprehendido a 29 menores por homicidio y 133 por lesiones personales en Bogotá.

    Un adolescente de 17 años fue aprehendido por las autoridades luego de ser señalado como el presunto responsable de una violenta agresión registrada en el barrio El Socorro, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

    Según información de la Unidad Básica de Investigación Criminal, el ataque ocurrió en medio de una discusión entre varias personas en vía pública. En medio del altercado, el menor habría atacado con un arma blanca a un hombre, a quien le causó una herida en el cuello. La víctima tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica oportuna.

    La aprehensión del adolescente se realizó mediante una orden judicial y, tras ser presentado ante las autoridades competentes, se determinó su privación de la libertad en un centro de atención especializado para menores.

    Las cifras de este año muestran una preocupación creciente: la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá ha aprehendido 29 menores por homicidio y 133 por lesiones personales, lo que evidencia la participación de adolescentes en hechos violentos en la ciudad.

    La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la Línea de Emergencias 123.


