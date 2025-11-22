Resumen: La Fiscalía envió a la cárcel a Anderson, implicado en el homicidio del joven Harold Aroca en Los Laches, Bogotá. Capturan también a alias Chará. Investigación avanza.

Envian a la cárcel al primer capturado por el secuestro y homicidio de Harold Aroca

La Fiscalía General de la Nación confirmó la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Anderson, señalado como uno de los presuntos implicados en el homicidio de Harold Aroca, el joven de 16 años secuestrado, torturado y asesinado en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

Este caso, ocurrido el pasado 5 de agosto, ha generado profunda indignación en la ciudadanía por la sevicia con la que fue cometido y por tratarse de un menor de edad.

De acuerdo con la investigación, Harold fue visto por última vez en un parque del sector cuando se dirigía a un entrenamiento deportivo, acompañado por varios hombres que lo habrían conducido luego hacia una zona aislada.

Las pruebas recopiladas por los investigadores establecen que Anderson habría participado en la retención del adolescente y en su posterior traslado hacia el lugar donde fue sometido a maltratos físicos antes de ser atacado con un arma de fuego.

El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después por sus familiares en un área boscosa cercana. Las hipótesis preliminares indican que el homicidio de Harold Aroca estaría relacionado con retaliaciones por comentarios que la víctima habría hecho sobre actividades ilegales de una organización criminal que opera en el sector. Incluso, días antes del asesinato, Harold habría dicho en su institución educativa que conocía a los responsables de un crimen reciente ocurrido en la zona.

Lea también: Medellín muestra un retorno social de $10.4 por cada peso invertido en prevención de violencia sexual

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La fiscal del caso imputó a Anderson los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y secuestro simple, cargos que no fueron aceptados por el procesado. Una juez de control de garantías ordenó su envío a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Entre tanto, la Alcaldía de Bogotá confirmó este 22 de noviembre la captura de un segundo implicado, conocido como alias Chará, quien también sería parte de la estructura delictiva relacionada con el crimen.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la investigación continúa para identificar a todos los responsables de este caso que ha conmocionado a la capital.

Más noticias de Bogotá