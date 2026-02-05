Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Lo asesinó para no pagar la carrera! Judicializan a presunto responsable del homicidio de un taxista en Medellín

    Tras atacar al taxista, el presunto agresor intentó huir lanzándose al río Medellín, pero fue capturado por la policía poco después.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Enviaron a la cárcel al señalado de prenderle fuego a una habitante de calle en Medellín
    Foto de archivo.
    ¡Lo asesinó para no pagar la carrera! Judicializan a presunto responsable del homicidio de un taxista en Medellín

    Resumen: Maximino Mosquera fue judicializado por su presunta responsabilidad en el homicidio de un conductor de taxi en Medellín, tras una discusión por el pago del servicio. El agresor intentó huir lanzándose al río Medellín, pero fue capturado. Un juez le impuso medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación judicializó a Maximino Mosquera, de 36 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un conductor de taxi, crimen ocurrido en la tarde del 20 de enero en la ciudad de Medellín, tras una discusión relacionada con el pago de un servicio de transporte público.

    Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los hechos se iniciaron cuando el hoy procesado abordó un taxi en el barrio Niquía y solicitó ser trasladado hasta el municipio de Girardota, en el norte del Valle de Aburrá.

    Las labores de policía judicial permitieron establecer que, una vez finalizado el recorrido y al llegar al destino acordado, el pasajero presuntamente se negó a cancelar el valor de la carrera.

    Esta situación habría generado una discusión entre el pasajero y el conductor, que escaló hasta convertirse en un forcejeo. En medio del altercado, el taxista fue atacado con un arma cortopunzante, recibiendo una herida de gravedad en el pecho. La víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció horas después como consecuencia de la lesión.

    Esto le podría interesar: ‘Se están matando entre hermanos’: El llamado de Fico Gutiérrez por la violencia en los hogares de Medellín

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Las investigaciones también evidenciaron que, tras cometer el ataque, el presunto agresor intentó evadir su responsabilidad penal lanzándose a las aguas del río Medellín. No obstante, la reacción de las autoridades permitió que unidades de la Policía Nacional lograran ubicarlo y capturarlo momentos después, cuando salía del afluente.

    Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Maximino Mosquera el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado. Tras analizar los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, de manera preventiva, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

    El caso continúa bajo conocimiento de las autoridades competentes, que adelantan las actuaciones correspondientes dentro del marco del sistema penal acusatorio.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.