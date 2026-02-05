Resumen: Medellín logra su tasa de homicidios más baja en 40 años, pero crece la preocupación por muertes por intolerancia familiar. "Se matan por cualquier cosa", dice el alcalde.

‘Se están matando entre hermanos’: El llamado de Fico Gutiérrez por la violencia en los hogares de Medellín

En un balance agridulce sobre la seguridad de la capital antioqueña, el alcalde Federico Gutiérrez resaltó que la ciudad mantiene actualmente las tasas de homicidios más bajas de los últimos 40 años. Sin embargo, el mandatario expresó su profunda preocupación por una variante que viene ganando terreno: la intolerancia.

Según Gutiérrez, mientras los enfrentamientos entre estructuras criminales han mermado gracias a la operatividad oficial, las muertes dentro de los hogares y entre amigos por motivos triviales están encendiendo las alarmas de las autoridades.

“A mí lo que más triste me da es ver cómo la gente se mata entre hermanos, entre familias, entre amigos por temas de intolerancia”, manifestó el alcalde.

Las cifras revelan un panorama complejo; en lo que va del año se han registrado nueve homicidios bajo esta modalidad, de los cuales seis ocurrieron directamente por problemas de convivencia dentro del hogar.

Gutiérrez fue enfático al señalar que, en muchos de estos casos, las víctimas no corren riesgo al salir a la calle, sino que su mayor peligro está en la persona más cercana o en su propio núcleo familiar.

Aunque comparado con el año 2025 los casos de convivencia han bajado (pasando de 13 a 6 a la misma fecha), para el alcalde la única cifra aceptable es cero, asegurando que es doloroso ver cómo las familias se destruyen por la falta de diálogo.

Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado urgente a los ciudadanos para recuperar el valor de la vida y el respeto por el vecino.

Aseguró que la alcaldía continuará combatiendo con decisión a las bandas criminales en las calles, pero advirtió que la fuerza pública no puede entrar a mediar en cada comedor o sala de la ciudad si no hay una autorregulación de la sociedad.

