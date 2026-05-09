Resumen: Un hombre de 27 años fue capturado en Chapinero Alto, Bogotá, luego de intentar robarle el celular a una mujer mediante raponazo. La víctima se resistió al hurto y pidió ayuda, lo que permitió que la comunidad interviniera y retuviera al señalado hasta la llegada de la Policía. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y el capturado fue dejado a disposición de las autoridades.

¡Lo agarraron en plena huida! Hombre fue retenido por la comunidad tras intentar robar celular en Chapinero

Un intento de hurto en el sector de Chapinero Alto, en Bogotá, terminó con la captura de un hombre de 27 años luego de la reacción de la víctima y el apoyo de la comunidad, que logró retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 9 de mayo, en la zona de la calle 58 con carrera 7, cuando una mujer que caminaba por el sector fue abordada por la espalda por un hombre que, mediante la modalidad de raponazo, intentó quitarle su teléfono celular.

De acuerdo con los registros de cámaras de seguridad, el momento del hurto quedó captado mientras se desarrollaba un forcejeo entre la víctima y el agresor, ya que la mujer se aferró a sus pertenencias para evitar que el delincuente escapara con el dispositivo.

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En medio de la situación, la ciudadana pidió ayuda a gritos, lo que alertó a personas que se encontraban cerca del lugar. Trabajadores de un establecimiento comercial, junto con otros transeúntes y vigilantes del sector, acudieron al llamado y lograron intervenir.

Este hombre, registrado por cámaras de seguridad, trató de hurtarle el celular a una ciudadana que caminaba por el sector de #Chapinero Alto. Lo que no esperaba era que, con el apoyo de la comunidad y el rápido aviso a la patrulla policial, este hurto lo llevaría a su captura. pic.twitter.com/bv8z3x47UJ Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 9, 2026

Gracias a la reacción oportuna de la comunidad, el hombre fue retenido en el lugar mientras se daba aviso a las autoridades. Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al sitio y realizaron la captura formal del señalado responsable.

El individuo fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización, mientras avanzan los procedimientos correspondientes por el caso.

Las autoridades destacaron la importancia de la reacción ciudadana y la coordinación con la Policía para atender este tipo de hechos en la capital.