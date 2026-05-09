Resumen: La Policía de Bogotá capturó en flagrancia a un hombre y una mujer en una vivienda del barrio San Pedro Sur, en Bosa, luego de atender un llamado por una riña. Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron en una habitación cerca de 300 libras de marihuana y 949 gramos de base de coca. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y las autoridades reiteraron el llamado a denunciar a través de la Línea 123.

¡Iban por una pelea y encontraron una caleta! Incautan 300 libras de marihuana en una casa de Bosa

Un procedimiento policial que inicialmente respondía a un presunto caso de alteración del orden público terminó con un importante hallazgo de estupefacientes en el sur de Bogotá. La Policía Metropolitana confirmó la captura en flagrancia de dos personas luego de encontrar cerca de 300 libras de marihuana y base de coca al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Bosa.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se desarrolló en el barrio San Pedro Sur, cuando uniformados adscritos a la Estación de Policía Bosa atendieron un llamado ciudadano que alertaba sobre una riña dentro de un inmueble.

Al llegar al sitio, los policías encontraron la puerta abierta y, según el reporte, escucharon voces de auxilio provenientes del interior de la vivienda. Ante esta situación, los uniformados ingresaron con el fin de verificar lo que estaba ocurriendo y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en el lugar.

Dentro de la residencia fue hallado un hombre y una mujer. Sin embargo, durante la inspección, los uniformados percibieron un fuerte olor que provenía de una de las habitaciones, lo que llevó a realizar una revisión más detallada del cuarto.

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En ese espacio, las autoridades encontraron varios bloques envueltos en papel vinipel que contenían aproximadamente 300 libras de marihuana, además de 949 gramos de base de coca, sustancias que fueron incautadas de inmediato como parte del procedimiento.

Lo que parecía la atención de una riña en una vivienda en #Bosa, desencadenó el hallazgo de 150 kilos de estupefacientes. El aviso de la ciudadanía ante los gritos en el lugar permitió esta incautación y la captura de una mujer y un hombre, este con antecedentes por 4️⃣ delitos. pic.twitter.com/8bGhBNMSyZ Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 8, 2026

Tras el hallazgo, ambas personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y posteriormente dejadas a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

La Policía también informó que el hombre capturado registra antecedentes por delitos como hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, situación que será tenida en cuenta dentro del proceso judicial.

Finalmente, la institución reiteró que continúa adelantando acciones operativas contra el tráfico de drogas en la capital e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia.

Para ello, recordó que está habilitada la Línea de Emergencias 123, canal a través del cual se pueden reportar situaciones sospechosas o actividades delictivas.