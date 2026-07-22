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Resumen: La Fiscalía acusó formalmente al propietario de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Bogotá, en el que murieron dos motociclistas. Según la investigación, el procesado habría permitido que una persona en estado de embriaguez condujera el automóvil, por lo que enfrentará un juicio por el delito de homicidio por omisión impropia a título de dolo eventual.

¡Lo acusan por omisión! Dueño de vehículo irá a juicio por accidente que cobró dos vidas en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra Edwin Delgado, señalado de estar presuntamente relacionado con un accidente de tránsito ocurrido en Bogotá, en el que dos motociclistas perdieron la vida.

El siniestro vial se registró el 31 de octubre de 2025 en la Avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de la capital del país. Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el procesado habría permitido que otra persona condujera su vehículo pese a encontrarse en estado de embriaguez.

De acuerdo con la Fiscalía, el conductor habría perdido el control del automotor durante el recorrido, invadió el carril contrario y terminó impactando a los dos motociclistas, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

Investigación apunta a una presunta omisión del propietario del vehículo

Dentro del proceso, las autoridades recopilaron elementos que, según la Fiscalía, indicarían que minutos antes del accidente Delgado Comba y el hombre que conducía el vehículo estuvieron durante aproximadamente dos horas en un establecimiento donde consumieron bebidas alcohólicas.

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La investigación también estableció que el hoy acusado se movilizaba como pasajero dentro del automotor al momento del accidente. Para la Fiscalía, el propietario habría omitido impedir que una persona bajo los efectos del alcohol asumiera la conducción, una conducta que habría tenido relación con la ocurrencia del siniestro.

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Según el ente investigador, esta actuación habría contribuido de manera determinante al hecho que terminó con la muerte de los dos motociclistas.

El proceso avanzará ante un juez de conocimiento

Tras la recopilación del material probatorio, la Fiscalía acusó formalmente a Edwin Delgado por el delito de homicidio por omisión impropia a título de dolo eventual.

Ahora será un juez de conocimiento quien continúe con el desarrollo del proceso judicial y determine las responsabilidades correspondientes dentro de este caso.

El accidente ocurrido en octubre de 2025 dejó como resultado la muerte de dos motociclistas en una zona del occidente de Bogotá, y la investigación se ha concentrado en establecer las circunstancias que rodearon la entrega y conducción del vehículo involucrado.