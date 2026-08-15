Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Ideam pronostica lluvias moderadas y fuertes durante el puente festivo, especialmente en zonas afectadas por el terremoto como Chocó, Valle, Caldas, Risaralda y Quindío.

¡Ojo al clima este puente! Fuertes lluvias llegarán a zonas golpeadas por el terremoto

Las lluvias marcarán el comportamiento del clima durante este puente festivo en varias regiones de Colombia, especialmente en departamentos que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El Ideam advirtió que entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto se esperan precipitaciones de intensidad variable en diferentes sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, el tránsito de la onda tropical número 37 favorecerá el incremento de las lluvias en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía.

En Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, zonas afectadas por el sismo, se prevén precipitaciones entre moderadas y fuertes, principalmente durante el sábado y domingo. Algunas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Para este sábado se espera un cielo mayormente nublado y presencia de lluvias en sectores de la región Pacífica, el sur y centro del Caribe, el norte y occidente de la región Andina, además de áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

Lea también: ¡Golpe al Clan del Golfo en Antioquia! Muere alias ‘Momo’ y capturan a ‘Mónica’ en El Bagre

Los mayores acumulados podrían registrarse en Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander y Norte de Santander, así como en el golfo de Urabá.

El panorama podría intensificarse el domingo debido al avance de la onda tropical número 37. El Ideam prevé lluvias fuertes y posibilidad de tormentas eléctricas en departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Cesar, Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Caldas y el norte de Boyacá.

Para el lunes festivo persistirán las condiciones nubosas y las precipitaciones en el norte y occidente del país.

En Bogotá se esperan cielos parcialmente a mayormente nublados, con mayor probabilidad de lluvias durante el domingo. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 11 °C en las horas más frías y entre 18 °C y 20 °C durante las máximas.

Más noticias de Bogotá