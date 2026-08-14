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Resumen: Una operación del Ejército y la Fuerza Aeroespacial en zona rural de El Bagre dejó como resultado la muerte de alias ‘Momo’, señalado como presunto cabecilla de comisión del Clan del Golfo, y la captura de alias ‘Mónica’, quien sería responsable de labores logísticas. Durante el procedimiento también fueron incautados fusiles, pistolas, más de 1.350 cartuchos y equipos de comunicaciones, e

¡Golpe al Clan del Golfo en Antioquia! Muere alias ‘Momo’ y capturan a ‘Mónica’ en El Bagre

Una operación militar adelantada en zona rural de El Bagre, Antioquia, dejó como resultado la muerte de un hombre señalado como presunto cabecilla de comisión del Clan del Golfo y la captura de una mujer que tendría funciones logísticas dentro de la organización.

La acción fue desarrollada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en la vereda El Tigre, como parte de la ofensiva contra grupos armados organizados en esta región.

Alias ‘Momo’ murió durante la operación

De acuerdo con la información oficial, durante el desarrollo de las operaciones militares murió un hombre conocido con el alias de ‘Momo’, quien sería un presunto cabecilla de comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza, del Clan del Golfo.

En el mismo procedimiento fue capturada una mujer identificada como alias ‘Mónica’, señalada por las autoridades de estar encargada de la logística del grupo armado.

Incautaron armas y munición

El procedimiento también permitió la incautación de material de guerra que, según la información oficial, estaría en poder de integrantes de la organización.

En total fueron encontrados:

3 fusiles.

6 pistolas.

28 proveedores.

Más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres.

El material fue incautado durante la acción militar desarrollada en la zona rural del municipio.

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Afectaron la red de comunicaciones

Otro de los resultados de la operación fue el desmantelamiento de una central de comunicaciones que, de acuerdo con el Ejército, pertenecía a la estructura armada.

En este procedimiento fueron incautados 14 radios de comunicaciones, cuatro equipos de telefonía celular, un computador portátil y un equipo detector de señales.

Con estos elementos, las autoridades buscan afectar las capacidades de comunicación y coordinación de la organización en la zona.

#LoÚltimo | En desarrollo de la ofensiva sostenida que adelanta la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 del @COL_EJERCITO, con apoyo de la @FuerzaAereaCol, en las últimas horas fue muerto en desarrollo de operaciones militares un presunto cabecilla de comisión de la subestructura… pic.twitter.com/d2I2RegPsl — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) August 14, 2026

Ejército reportó afectación a la estructura

Según el Ejército Nacional, el resultado representa una afectación a las capacidades armadas, logísticas y de comunicaciones del grupo armado.

La institución indicó que la ofensiva busca debilitar a estructuras que, según las autoridades, han adelantado acciones violentas contra los habitantes de esta región de Antioquia.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el marco de las acciones que se mantienen contra grupos armados organizados.

Por ahora, la información oficial reporta la muerte de alias ‘Momo’, la captura de alias ‘Mónica’ y la incautación del material de guerra y comunicaciones. Las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes derivadas del procedimiento.