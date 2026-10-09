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Resumen: Las lluvias se intensifican en Medellín, Envigado e Itagüí. El Metrocable línea J está fuera de servicio y reportan movilidad reducida en la Autopista Sur.

Lluvias y tormenta eléctrica en Medellín: suspenden el Metrocable y hay movilidad reducida

Las lluvias que se registran durante la tarde de este viernes 9 de octubre se extendieron a varios municipios del Valle de Aburrá y provocaron novedades en la movilidad y el transporte público. Medellín presenta tormenta eléctrica, mientras las precipitaciones también alcanzan a Envigado, Itagüí y Caldas.

De acuerdo con la actualización del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), emitida a las 3:25 p.m., en Medellín se reportaron acumulados de hasta 8 milímetros de lluvia en cinco minutos. En Caldas, por su parte, los registros llegaron a 2 milímetros durante el mismo intervalo.

La situación climática también se extendió hacia Envigado e Itagüí, donde se reportaron precipitaciones. Además, se informó de actividad eléctrica en Medellín, con un registro de 20 rayos.

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Metrocable fuera de servicio

Una de las principales novedades se presentó en el sistema de transporte masivo. El Metro de Medellín informó que el Metrocable de la línea J, que conecta San Javier con La Aurora, quedó temporalmente fuera de servicio debido a las condiciones climáticas.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa cuánto tiempo permanecerá suspendida la operación de este servicio, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales del Metro para conocer las actualizaciones.

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Reportan movilidad reducida en la Autopista Sur

A las afectaciones por las lluvias se suma una novedad vial en la Autopista Sur, a la altura del puente de Guayaquil, en la calzada oriental. En este punto se reportó movilidad reducida debido a un siniestro de tránsito.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y estar atentos a las condiciones de la vía mientras se atiende la situación.

Ante la presencia de tormentas eléctricas, también se recordó a la ciudadanía que puede reportar emergencias a través de la línea 123.

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