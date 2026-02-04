La Selección Colombia Femenina Sub-20 ajusta detalles a tres días del debut

La Selección Colombia Femenina Sub-20 ultima detalles tácticos y jugadas de estrategia antes de su esperado debut en el torneo. Foto: FCF

Resumen: Bajo la dirección de Carlos Paniagua, la Selección Colombia Femenina Sub-20 completó una intensa jornada de entrenamiento en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol a solo tres días de su debut. La sesión se centró en el ajuste de variantes tácticas mediante un trabajo de once contra once y el perfeccionamiento de acciones a balón parado, buscando que las 21 convocadas lleguen en óptimas condiciones estratégicas para el inicio del torneo

A solo tres días de su esperado debut, la Selección Colombia Femenina Sub-20 intensifica su preparación bajo las órdenes del técnico Carlos Paniagua.

El equipo nacional cumplió una exigente jornada matutina en la Sede Deportiva de la Asociación Paraguaya de Fútbol, instalaciones dispuestas por la CONMEBOL, donde las 21 jugadoras convocadas trabajaron enfocadas en alcanzar su máximo nivel competitivo para el inicio del certamen.

Durante la sesión, el cuerpo técnico priorizó el ajuste de variantes tácticas tras una rutina inicial de calentamiento.

La Selección Colombia Femenina Sub20 ajusta detalles a tres días del debut

El bloque central del entrenamiento consistió en un ejercicio analítico de once contra once, espacio en el cual Paniagua ensayó diversos movimientos defensivos y ofensivos, probando distintas formaciones para anticipar los escenarios que el equipo podría enfrentar en el campo de juego.

Para finalizar la jornada, el combinado nacional se concentró en el perfeccionamiento de las acciones a balón parado, un aspecto clave para destrabar partidos de alta intensidad.

Con el grupo plenamente integrado y enfocado, Colombia entra en la recta final de su preparación, afinando los últimos detalles estratégicos antes de representar al país en la cita continental.

