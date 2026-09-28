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Resumen: ¡A sacar el paraguas! El Ideam anticipó una semana pasada por agua en varias regiones del país. Conozca las zonas que estarán bajo mayor vigilancia.

¡Ojo con el aguacero! Ideam prende alertas por lluvias, tormentas y deslizamientos

La última semana de septiembre llegará con lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas y riesgos asociados a crecientes e inestabilidad del terreno en diferentes regiones de Colombia, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La entidad mantiene alertas por deslizamientos en 371 municipios, mientras también realiza seguimiento a condiciones de oleaje, vientos e incendios forestales.

El panorama estará marcado principalmente por precipitaciones en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, además de lluvias ocasionales en sectores de la Amazonía.

El Ideam también monitorea la onda tropical número 52, ubicada sobre el centro del país y con desplazamiento hacia el occidente. Según la entidad, el sistema podría alcanzar el área insular durante la tarde del 29 de septiembre.

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En el Caribe, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira aparecen entre los departamentos con mayor probabilidad de aguaceros, especialmente durante las tardes y noches. En sectores del mar Caribe continúan las alertas naranjas por oleaje y viento, condiciones que pueden afectar la navegación y las actividades pesqueras.

Para la región Andina se esperan lluvias y abundante nubosidad en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y el Eje Cafetero. La humedad en los suelos mantiene especial atención sobre zonas montañosas y corredores viales.

En Bogotá predominará el cielo cubierto, con lloviznas y lluvias ligeras. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 19 °C y varias localidades podrían registrar precipitaciones intermitentes.

El Pacífico también tendrá aguaceros, algunos acompañados de actividad eléctrica, mientras Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño permanecen bajo vigilancia. En la Amazonía habrá períodos secos y lluvias ocasionales o persistentes dependiendo del departamento.

Ante posibles crecientes súbitas, el Ideam recomendó evitar cruzar ríos y quebradas cuando aumenten sus niveles y permanecer atentos a los cambios en las condiciones del terreno.

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